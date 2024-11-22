«Когда начинаешь помогать, уже не можешь остановиться»

Мы в первый раз рассказываем про рак с помощью книги. В этом нам помогла писательница Даша Благова — она переработала события из реальной жизни тех, кто столкнулся с болезнью. Это поможет нам новыми методами рассказать про онкологический диагноз и победу над ним. И, возможно, привлечь внимание новых благотворителей, волонтеров и доноров крови. Думаю, у нас получился очень жизнеутверждающий сборник. Мы поговорили про рак, но не так, чтобы люди почувствовали вину или бессилие, а так, чтобы они почувствовали в этом надежду и любовь.

Об итогах 18 лет работы

Мы помогли почти сотне тысяч человек. Это население небольшого города. Фонд как занимался помощью детям с онко- и гематологическими заболеваниями, так и продолжает это делать, но стало гораздо больше благотворителей. Все эти годы мы не только помогали детям, но и меняли культуру благотворительности в нашей стране. Например, мы предложили внести изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым компании получили право относить сумму пожертвований на благотворительность к своим расходам, в то время как раньше жертвовать можно было только из прибыли. Таким образом, они получили мощный стимул участвовать в благотворительности.

Как санкции повлияли на работу фонда

Санкции повлияли и на медицину: онкобольные дети лишились доступа к некоторым технологиям, например немецким наборам для очистки трансплантатов костного мозга. Наши врачи нашли альтернативные методы, но лечение стало занимать больше времени. Одной из главных трудностей стали поломанные логистические цепочки. Нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы убедить одну из компаний, планировавшую уйти из России, продолжить поставки лекарств. К счастью, сотрудничество удалось сохранить. Мы публично говорили о своих проблемах, и это привело к появлению новых партнеров. Все это было непросто, но главное — ни один ребенок не остался без помощи.