Таисия Вилкова — амбассадор «Подари жизнь»

Актриса Таисия Вилкова стала амбассадором фонда «Подари жизнь»! Мы давно знакомы, уже сделали несколько больших проектов и строим планы на совместное будущее (на которые готовы намекнуть прямо сейчас).

Затем случилась коллаборация фонда и ZARINA — благотворительная капсула, в которую вошли футболки, свитшоты, джоггеры, носки. 10% от продаж в первый месяц шли в пользу фонда, а артисты и друзья фонда приняли участие в модной съемке, таким образом рассказав о том, как еще можно помогать детям бороться с тяжелыми болезнями.

Наш первый яркий совместный опыт — благотворительный день фонда на Усачевском рынке : как и многих других друзей фонда, Таисию можно было видеть за прилавками магазинчиков и в лавках. Так артисты поддерживали подопечных «Подари жизнь» и дарили посетителям рынка хорошее настроение.

Но самым важным для себя Таисия называет участие в записи аудиокниги «Оттолкнуться от паузы», которую фонд «Подари жизнь» совместно с книжным сервисом Литрес выпустил к своему 18-летию. Это сборник из семи новелл о любви, помощи и надежде, в основу которых легли реальные истории подопечных «Подари жизнь». Таисия озвучила три рассказа, в том числе про Дарину Аксенову, а на презентации книги, которая состоялась в день рождения фонда, актриса прочитала отрывок со сцены.

«Участие в записи книги — совершенно замечательный для меня опыт, где была и радость быть полезной, и совместное творчество. Я считаю, что эти истории должны быть рассказаны. Они не могут не трогать. Они про силу человеческого духа. И прекрасно написаны. Я получила большое удовольствие от работы, хотя эмоционально это было непросто».

На вопрос, какой должна быть благотворительность — громкой или тихой, Таисия ответила, что это каждый решает для себя сам: «Громкая благотворительность хороша тем, что заразительна. Сейчас вместе с фондом мы занимаемся реализацией творческого музыкального проекта с Театром имени Пушкина. Скоро все расскажем».