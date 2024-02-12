«Последнее, что мы будем делать, — сокращать помощь детям»

Главное — у нас теперь нет доступа ко многим технологиям. Например, компания, которая производит нужные реагенты и оборудование для очистки трансплантата (что снижает риск появления реакции «трансплантат против хозяина»), больше не работает с Россией. Наши врачи смогли заменить эту технологию, но курс лечения стал длиннее, срок нахождения ребенка в клинике увеличился, что повлекло за собой дополнительные расходы, которые тоже ложатся на нас. Кроме того, меньшее количество детей смогут попасть в больницу и получить пересадку вовремя.

Потеряны деньги людей, которые уехали. Кто-то не может это делать технически. Многие уехали и теперь начинают жить заново, а в благотворительности принцип такой же, как в самолете: маску сначала на себя, потом на ребенка. Сначала надо встать на ноги, а потом подумать, чем ты можешь помочь другим. Но у нас остались партнерские фонды в Великобритании и США. Если у человека за рубежом есть желание нам помочь, за что мы безумно благодарны, это можно сделать через них.