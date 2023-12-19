Ева и ее пять «киндеров» детям

Не можем не вспомнить самую трогательную историю прошедшего года. Которая началась с письма в фонд. Вита, мама 4-летней Евы рассказала, что однажды, взяв деньги из копилки, дочь решила отдать часть на помощь детям.

Конечно, мы никак не могли пропустить встречу с самым юным благотворителем фонда! И не узнать в подробностях эту чудесную историю. Ева приехала из Санкт-Петербурга в Москву в гости к бабушке, но с удовольствием зашла к нам в фонд. Немного постеснялась, потом осмелела, стала знакомиться, получать подарки, играть в прятки, фотографироваться и есть конфеты. Было здорово: мы очень любим и ценим всех наших благотворителей, и вот наконец в буквальном смысле начали носить их на руках!

«Мы читали с Евой книжку про деньги, и там была глава про благотворительность. Я подумала, что, может быть, Еве пока не очень понятно, как об этом написано и решила сама ей все объяснить. У нас как раз подошло время открыть копилку. Я сказала, какая сумма у нее накопилась, и что она может все потратить на себя, а может часть отдать тому, кому сейчас это очень нужно. “Помнишь, как было в книжке?”, — рассказывает Вита. — Ева сразу согласилась. Мы выяснили, что накопленных денег хватит, чтобы купить двадцать “киндеров” (один “киндер” — 100 рублей), и стали думать, сколько “киндеров” она хочет/может отдать. Честно говоря, я думала, что она скажет, два, три, а она, к моему удивлению, решила отдать пять. То есть 1/4 своего капитала. А когда мы стали думать, кому надо помочь, Ева сразу выбрала детей. Мы зашли на сайт фонда (я знаю и доверю “Подари жизнь”), и дочь сама выбрала ребенка, 10-летнюю девочку, у которой в тот момент был открыт сбор. Так мы перевели 500 рублей в фонд».

Вита объяснила, что на эти деньги будут куплены лекарства, которые помогут девочке выздороветь, вернуться из больницы домой и быть с мамой и папой. А потом они договорились, что каждый раз, когда копилка будет наполняться, часть накопленных денег снова отправится в фонд. Мы спросили, а откуда в копилке вообще берутся деньги? Оказалось, что мама с папой Евы регулярно ссыпают туда мелочь, а теперь они еще договорились и о том, что каждую субботу будут выделять дочери средства на карманные расходы. Вот такой серьезный подход.

«Я уверена, что надо с детства приучать детей делать добрые дела, и однажды это станет привычкой. Получил зарплату, перевел часть денег в фонд, или оформил подписку, — продолжает Вита. — Мы не так часто пока тратили содержимое копилки, в первый раз Ева купила на эти деньги куклу, а в этот раз все спустила на косметику. Кстати, я недавно узнала о том, что в фонд можно переводить “спасибо” от Сбера, и вот теперь, после того, как вы подтвердили, что это так, буду обязательно это делать!»

Невероятное знакомство! Дорогие Ева и Вита, огромная благодарность от всех нас!