Гусь у камина и волшебная змейка

Новый год еще нескоро, но мы уже готовимся к акции «Подарок от:важных людей» . И на недавнем мастер-классе в Art People Studio наши маленькие подопечные нарисовали первые открытки!

Художница и волонтер фонда «Подари жизнь» Таша Крестова с первых минут мастер-класса завладела вниманием детей, и несколько часов (с короткими перерывами на пирожки и десерты) ребята рисовали свой Новый год. Задача для детей была сложной и интересной: рисовать нужно было или тремя цветами, или в монохромной технике.

Каждый видит праздник по-своему, поэтому и рисунки были самые разные. На будущих открытках появились обвитые волшебной змейкой елки, котики, сбивающие украшения, подарки, снежинки и даже гусь у камина.

«Я хочу нарисовать гуся, отдыхающего на фоне камина с елкой. Просто люблю гусей, поэтому придумала такую открытку. Рисовать кошку — как-то банально, что ли. Хочу добавить в свой рисунок побольше красного, праздничного, — рассказала Малика. — Новый год я больше всего люблю за снег: чем больше снега, тем лучше. Подарки — тоже круто, но самое интересное все-так — играть в снежки».

«А у меня елка со змейкой, которая приходит к тем, кто хорошо себя вел в этом году. Она очень волшебная! — радостно поделился задумкой Кирилл. — Если Дед Мороз устал и спит, то змейка сама разносит подарки. Дети ее не боятся, она добрая. Имя я ей пока не придумал, но хорошее было бы Злата».