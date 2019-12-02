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Гусь у камина и волшебная змейка

4 июня 2024Репортаж
Текст:
Роман Чертовских
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Новый год еще нескоро, но мы уже готовимся к акции «Подарок от:важных людей». И на недавнем мастер-классе в Art People Studio наши маленькие подопечные нарисовали первые открытки!

Художница и волонтер фонда «Подари жизнь» Таша Крестова с первых минут мастер-класса завладела вниманием детей, и несколько часов (с короткими перерывами на пирожки и десерты) ребята рисовали свой Новый год. Задача для детей была сложной и интересной: рисовать нужно было или тремя цветами, или в монохромной технике. 

Первые открытки для акции «Подарок от:важных людей» готовы

Видео: Евгения Ванеева

Каждый видит праздник по-своему, поэтому и рисунки были самые разные. На будущих открытках появились обвитые волшебной змейкой елки, котики, сбивающие украшения, подарки, снежинки и даже гусь у камина. 

«Я хочу нарисовать гуся, отдыхающего на фоне камина с елкой. Просто люблю гусей, поэтому придумала такую открытку. Рисовать кошку — как-то банально, что ли. Хочу добавить в свой рисунок побольше красного, праздничного, — рассказала Малика. — Новый год я больше всего люблю за снег: чем больше снега, тем лучше. Подарки — тоже круто, но самое интересное все-так — играть в снежки».

«А у меня елка со змейкой, которая приходит к тем, кто хорошо себя вел в этом году. Она очень волшебная! — радостно поделился задумкой Кирилл. — Если Дед Мороз устал и спит, то змейка сама разносит подарки. Дети ее не боятся, она добрая. Имя я ей пока не придумал, но хорошее было бы Злата».

Фото: Сергей Валиев

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В конце участников мастер-класса ждал сюрприз: Кюннэй из Якутии сыграла несколько мелодий собственного сочинения на якутском музыкальном инструменте — хомусе. Собравшиеся были в восторге! 

Ребята рисовали увлеченно, поэтому к концу занятия каждый радовался своему результату. Многие из детей еще никогда никому не отправляли открытки, но будут счастливы подарить свои новогодние рисунки участникам акции «Подарок от:важных людей».

Каждый год мы приглашаем компании к участию в акции «Подарок от:важных людей»: вместо корпоративных сувениров выбрать открытки, которые нарисовали наши подопечные, а подарочный бюджет направить на помощь детям. Так вы подарите ребятам шанс на выздоровление, а своим коллегам и партнерам — оригинальные и милые открытки вместо привычных календарей, ручек и блокнотов. Это будет настоящее чудо!

В этом году все собранные во время акции средства пойдут на покупку реагентов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии. Это позволит врачам назначать детям самую эффективную терапию, следить за ходом лечения и вовремя его корректировать. 

Есть вопрос?

Юлия Филимонова,

координатор акции

тел.: +7 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

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