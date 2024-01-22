Даниил заболел саркомой Юинга в 16 лет, а через год умерла его мама. Папа Сергей воспитывает мальчика один. Вместе с журналом НЭН рассказываем, как это — быть единственным родителем онкобольного ребенка.
4 февраля — Международный день защиты от рака. Мы знаем, что болезнь — не приговор, но для победы над ней нужна помощь и поддержка: врачей, благотворителей и, конечно, родных и близких. Для шестнадцатилетнего Дани главной опорой в его борьбе стал папа Сергей.
Долгие дни в больнице, полгода химиотерапии, частичная ампутация правой ноги... Юноша прошел через все эти испытания, а Сергей всегда был рядом с ним, несмотря на свою тяжелую работу и ненормированный график. Сейчас отец помогает сыну привыкнуть к протезу и найти любимое дело, которое потом станет любимой работой.
Фото: Юлия Стужук
Свою жизнь Сергей как будто поставил на паузу и по инерции идет проторенной дорогой. «Главная цель у меня сейчас — добиться того, чтобы сын был в ремиссии и шел по правильному пути. Хочу помочь ему, чтобы дальше он уже мог сам двигаться, пробовать себя в том и в другом. Своих четких планов у меня нет, слабо свое будущее представляю. Может быть, мне понравится быть дедушкой, может, брошу в конце концов эту работу и смогу уделить время внукам?»
Полная версия
На сайте журнала «Нет, это нормально»
Новости
«Хуже всего — когда ребенок под капельницей»
Даниил заболел «саркомой Юинга» в 16 лет, а через год умерла его мама. Папа Сергей воспитывает мальчика один. Вместе с журналом НЭН рассказываем, как это — быть единственным родителем онкобольного ребенка.
Полжизни без рака
Евгения Ванеева, которую вы знаете как автора видео «Подари жизнь» и ведущую подкаста РАК Happens, сделала удивительное открытие. Оказывается, ровно 15 лет прошло с момента, как врачи сказали ей, что лимфомы больше нет.
Екатерина Шергова в эфире «Живого гвоздя»
Директор фонда «Подари жизнь» побывала в гостях у Елены Серветтаз, ведущей программы «Высокие лбы». Обязательно посмотрите запись, чтобы получить ответы на вопросы о работе фонда, которые, кажется, не закончатся никогда.