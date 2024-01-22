«Хуже всего — когда ребенок под капельницей»

Даниил заболел саркомой Юинга в 16 лет, а через год умерла его мама. Папа Сергей воспитывает мальчика один. Вместе с журналом НЭН рассказываем, как это — быть единственным родителем онкобольного ребенка.

4 февраля — Международный день защиты от рака. Мы знаем, что болезнь — не приговор, но для победы над ней нужна помощь и поддержка: врачей, благотворителей и, конечно, родных и близких. Для шестнадцатилетнего Дани главной опорой в его борьбе стал папа Сергей.

Долгие дни в больнице, полгода химиотерапии, частичная ампутация правой ноги... Юноша прошел через все эти испытания, а Сергей всегда был рядом с ним, несмотря на свою тяжелую работу и ненормированный график. Сейчас отец помогает сыну привыкнуть к протезу и найти любимое дело, которое потом станет любимой работой.