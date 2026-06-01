Как Флаувау Фест объединил всех: от бумеров до зумеров

Мы в фонде уверены: добрые дела можно и нужно интегрировать в развлекательный формат красиво, интересно и без давления. На прошедшем летнем Флаувау Фесте нам удалось проверить эту гипотезу на практике.

Спойлер: механика сработала так круто, что в благотворительность с головой ушли и суровые зумеры, и консервативные бумеры, и родители с маленькими детьми. Рассказываем, как это было с точки зрения социального маркетинга.

«Я слеплю красивую фигурку, и другому ребенку в больнице станет чуточку радостнее» Фото: Александра Добротина

Воронка из клубники Или безупречный стиль: как «Флаувау» запустил геймификацию Давайте честно: на любом крупном фестивале бренды бьются за внимание гостя. Чтобы люди не просто проходили мимо, команда «Флаувау» внедрила классную геймификацию. Она запустила квест: на входе каждый получал карту, по всей площадке стояли брендированные точки, за сбор пяти наклеек дарили клубнику в шоколаде, а за десять наклеек — мерч с кастомизацией.

Гости своими руками лепили яркие бусины Фото: Александра Добротина 1 из 5

Для нас как для фонда это было идеальное решение. Люди шли к нам не потому, что их заставили, а ради азарта, игры, сладкого бонуса и (или) сувенира. Наша точка стала органичной частью этого развлекательного маршрута. Отдельный вид эстетического восторга — это то, как стильно организаторы подошли к оформлению площадки. Дизайнеры «Флаувау» продумали айдентику до мелочей и заранее учли наши корпоративные цвета в общих визуальных решениях всего фестиваля. В итоге не было ощущения разрозненных островков — вся зона выглядела как единое, гармоничное и интересное пространство, куда людям хотелось заходить и оставаться подольше.

Кристина Семина, руководитель социальных проектов «Флаувау» Фото: из личного архива

«Для нас благотворительные инициативы — это не только способ оказать поддержку, но и возможность объединить пользователей платформы, НКО и малый бизнес вокруг общей цели. Мы стремимся вовлекать селлеров в социальные проекты и создавать дополнительную ценность для всех участников. В фестивале “Флаувау” приняли участие четыре НКО, включая фонд “Подари жизнь”, а также инклюзивная кофейня. Их присутствие органично дополнило концепцию мероприятия, посвященную пяти языкам любви. Один из этих языков — помощь, и именно этой теме была посвящена отдельная зона площадки», — прокомментировала Кристина Семина, руководитель социальных проектов «Флаувау». Наклейка за поддержку Главное правило социального маркетинга в игровой механике — никакого стресса и барьеров. Мы не ставили жестких условий. Чтобы получить заветную наклейку для квеста, гость мог сделать абсолютно любое комфортное пожертвование. Будь то 1 рубль или 1000 — правила едины для всех.

490 414,19 рубля было собрано на Флаувау Фесте

Для тех, кто хотел поддержать нас больше, мы подготовили классический мерч-шоп: фирменную сувенирную продукцию отдавали за пожертвования в фонд. Люди уходили не просто с наклейкой или футболкой, а с физическим красивым напоминанием о том, что они сделали доброе дело. В итоге за два дня фестиваля мы собрали 490 414,19 рубля, превратив наш классный мерч в стильный атрибут гостей мероприятия. Важно: мы специально не стали округлять, оставили сотые, потому что среди наших благотворителей были дети, которые переводили в фонд совсем небольшие суммы. Спасибо, дорогие, за ваше желание помочь и доброе сердце!

Буклет помогал посетителям собирать наклейки Фото: Александра Добротина

Как занять руки и включить сердце Просто дать наклейку за перевод по QR-коду — скучно. Мы хотели, чтобы люди задержались у нас, прочувствовали миссию фонда и стали соавторами помощи. Наши волонтеры развернули зоны активности, и там творилась настоящая магия. Бусины храбрости из полимерной глины. Гости своими руками лепили и даже запекали яркие бусины. Совсем скоро мы передадим их детям в больницы. Эти бусины — символ поддержки, которую ребенок получает за каждую болезненную медицинскую процедуру. Мы планировали сделать немного, но в итоге гости слепили более 200 штук! Тут же на фестивале случилась абсолютно потрясающая история. К нашей точке подошла девушка — врач из Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Она с огромной нежностью и теплом слепила для своего пациента и подопечного фонда Сережи особенную бусину храбрости и попросила команду фонда передать ее мальчику как тайный сюрприз-привет от своего доктора. Ради таких моментов и стоит делать подобные интерактивы!

Что расцветает благодаря вам? Фото: Александра Добротина

Цветная нить. На площадке стояло большое картонное сердце, на котором можно было соединить нитью те слова, которые откликались на вопрос «Что расцветает благодаря вам?». К концу фестиваля оно превратилось в потрясающий арт-объект, сотканный из сотен добрых смыслов.

Пасьянс «От сердца к сердцу» и пожелания. Нужно было перемешать и выложить карточки с фрагментами рисунков наших подопечных, и как минимум один из рисунков складывался до целого. Каждый собранный рисунок дарил участникам особенное доброе пожелание. А они, в свою очередь, могли подписать открытку с теплыми словами в ответ.

Вопрос «Что расцветает в мире благодаря вам?» побуждал задуматься о собственном вкладе в мир. Люди с интересом участвовали, обсуждали выбор слов и делали это целыми семьями. Яна Кириллова, координатор волонтерских программ

«Каждая активность, которую мы использовали на фестивале, была подобрана таким образом, чтобы любой человек вне зависимости от возраста и статуса мог интересно погрузиться в тему благотворительности. Так, нити мягко познакомили новую аудиторию с фондом, вызвав глубокие чувства через символику цветка, который расцветает благодаря добру и поддержке. Вопрос “Что расцветает в мире благодаря вам?” побуждал задуматься о собственном вкладе в мир. Люди с интересом участвовали, обсуждали выбор слов и делали это целыми семьями, — рассказывает Яна Кириллова, координатор волонтерских программ фонда. — Идея бусин храбрости — это более глубокая активность, включающая индивидуальные беседы о фонде и волонтерстве и возможность поддержать своей бусиной ребенка в больнице. Эта акция началась в 1999 году в канадском онкологическом отделении, где пациенты получали бусины за испытания и процедуры. “От сердца к сердцу” основана на детских рисунках подопечных фонда с индивидуальными добрыми пожеланиями, что создавало эмоциональную поддержку и вдохновляло. Участники отмечали совпадения рисунков как знаки судьбы, что добавляло теплоты в атмосферу. Эти активности вызвали большой отклик и множество ярких эмоций у гостей фестиваля».

Новый мерч фонда Фото: Александра Добротина 1 из 3

Главный инсайт Благотворительный интерактив стер границы между поколениями Зумеры и бумеры одинаково увлеченно разминали полимерную глину и спорили о дизайне бусин. Оказалось, что базовая потребность человека сделать что-то осязаемое и помочь тому, кому тяжело, одинаково работает у людей любого поколения. Родители маленьких детей называли нашу точку приятным открытием фестиваля. Вместо того, чтобы объяснять ребенку тему болезней и благотворительности через грустные истории, они смогли сделать это мягко, через творчество. Дети понимали: «Я слеплю красивую фигурку, и другому ребенку в больнице станет чуточку радостнее». Это и есть экологичный вход в благотворительность, без травмы и испуга.

Помогать тому, кому тяжело Фото: Александра Добротина

Что в итоге? Коллаборация фонда «Подари жизнь» и маркетплейса «Флаувау» доказала: социальный маркетинг процветает там, где есть свобода выбора, понятная механика и творчество. Люди хотят и готовы помогать. Главное — дать им для этого удобный, красивый и увлекательный инструмент. Спасибо всем, кто крутил нити, лепил бусины и просто улыбался нашим волонтерам. Вы супер! Огромное спасибо всей команде «Флаувау» за приглашение, доверие и за то, что открыли для нас двери этого потрясающего фестиваля. Вы помогли нам доказать, что благотворительность может быть стильной, легкой и объединяющей, и мы невероятно счастливы делать это вместе с вами!