«Какая больница, у меня через два месяца ЕГЭ»

Сейчас Насте 29 лет, у нее прекрасная жизнь, семья, муж Анатолий и двое маленьких детей: Лев и Соня. Звучит довольно заурядно, если не знать об одном обстоятельстве — в 2012 году, в 17 лет, на самом излете детства, Настя попала в больницу с диагнозом лимфома Ходжкина.

Мне было 17 лет, я училась в 11 классе, впереди были экзамены и выпускной. Помню, что в январе как-то круто простудилась и долго лечилась. Как обычно после болезни выскочили лимфоузлы на шее, но я не стала беспокоиться: они обычно у меня всегда вылезают, когда горло сильно болит. Потом на коже появилась сыпь, что тоже было вполне привычно, так как у меня аллергия. В конце апреля я пошла на школьную диспансеризацию, на флюорографии сделала снимок грудной клетки и (как скажут онкобольные) — «засветилась». Меня направили на компьютерную томографию и уже там обнаружили большое образование из лимфоузлов и одно небольшое очаговое поражение легкого. Со всем этим мы поехали к онкологу. Так как в тот момент я была прописана в Балашихе, то оказалась в Московском областном онкодиспансере.

Я счастливый человек: у меня все хорошо, все близкие здоровы, а, главное, все в порядке с моими детьми. У нас благополучная семья. И, как оказалось, большего-то и не надо.

В первый раз попали к заведующему, который посмотрел мои бумаги и сообщил, что я их пациент. Мама вышла из кабинета просто с белым лицом, и со мной в итоге говорил отец. Он сказал, что нам надо здесь остаться и что теперь мы будем лечиться. Я была в полном шоке: какое лечение, какая больница, у меня экзамен в автошколе, а через два месяца ЕГЭ! Вообще я страшно злилась. Ну а потом начала лечиться.

Скажу сразу, я легко вспоминаю о болезни, сейчас эта тема меня почти не трогает. Мне вообще кажется, что в момент, когда я заболела, мне действительно стоило остановиться, посмотреть на себя со стороны, на свои действия, заземлиться. Кстати, после ковида такое ощущение было у многих: переосмыслить свою жизнь. В плане здоровья, в первую очередь. Что нужно бережнее к себе относиться, не бегать на работу больным, меньше нервничать. Хотя это и не всегда получается.