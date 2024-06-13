Катя, Саша, Наташа и Даша на канале Super

Редакция Super побывала на выпускном в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, записала истории ребят, которые учились и сдавали экзамены прямо в больнице, и сделала их героями специального проекта.

По данным Министерства здравоохранения, каждый год у более чем 4000 детей диагностируют онкологические заболевания. Многие из ребят продолжают учиться и готовиться к экзаменам в госпитальных школах, а команда фонда «‎Подари жизнь»‎ вместе с волонтерами проводит для них выпускные балы.

Саша Маркин Фото: Super

Редакторы Super побывали на одном из таких праздников в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и поговорили с ребятами о школе, особенностях учебы и о том, что помогает им находить в себе силы. Героями стали четверо подростков. У каждого из них своя история. Каждый мечтает поступить в университет и реализовать себя в профессии.

Катя Тарико Фото: Super

Несмотря на диагнозы, старшеклассники продолжают заниматься тем, что им нравится: музыкой, рисованием, вокалом, программированием. «‎В больнице можно целыми днями просто лежать и смотреть в потолок, но я не привыкла к пассивности и начала искать себе новые увлечения. Так я впервые взяла в руки гитару»‎, — рассказывает 17-летняя Катя Тарико, у которой диагностировали саркому Юинга. Катя окончила школу с золотой медалью, получив 100 баллов по химии и русскому языку. Свою жизнь она мечтает связать с медициной.

Наташа Быкова Фото: Super

15-летняя Наташа Быкова, у которой два диагноза, лимфома Беркитта и лейкоз, старается находить положительные моменты даже там, где это, казалось бы, невозможно: «До химиотерапии у меня были темно-русые волосы. Когда они выпали, я начала носить парик и поняла, что мне больше идет быть блондинкой. Я хочу сказать девочкам, которые проходят лечение, чтобы они не расстраивались из-за облысения. Да, обидно, когда волосы выпадают, но если посмотреть на это с другой стороны, то вы можете искать свой новый образ, экспериментировать с цветом и длиной, выбирая разные парики. А волосы потом все равно вырастут, да еще и круче, чем были».

Даша Пристенко Фото: Super

Даша Пристенко, которая из-за острого лимфобластного лейкоза потеряла глаз, рассказывает о том, что ей помогает держаться (отвлекаться) от болезни и лечения. «Две вещи: пение и позитив. Петь я люблю с детства, с момента, когда мама отвела нас с братом во Дворец детского творчества. Еще я часто дурачусь. Со стороны может показаться, что я веду себя как ребенок, но это мой образ. Я специально придумала его, чтобы поднимать настроение людям вокруг. И у меня получается. Я всех здесь полюбила, меня полюбили — говорят, что я веселая».