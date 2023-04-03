Когда болеет ребенок, болеет вся семья

Вместе с изданием Letidor рассказываем о том, как меняется жизнь семьи, если один ребенок попадает в больницу, а другой остается дома. Комментирует историю психолог фонда Наталья Клипинина.

Соня заболела осенью 2020, ей было девять лет. Родители девочки сперва подумали, что шишка у нее на лбу появилась, потому что она упала и ударилась, но гематома не проходила, более того, со временем она стала увеличиваться в размерах. А потом заболела шея. И уже тогда Соню направили в онкодиспансер в Балашихе на тщательную проверку. Там и поставили диагноз — лимфобластная лимфома.

На госпитализацию в больницу с Соней поехал папа Андрей, а дома девочку ждали мама Анна и четырехлетний брат Данил. До болезни Соня и Данил часто ссорились, но во время лечения сильно сблизились и подружились. А когда девочку начали отпускать домой, она почти всегда приезжала с подарками для брата — игрушками, которые брала себе в награду из «Коробки храбрости» после тяжелых медицинских процедур.

Анна старалась проводить с сыном еще больше времени, чем до болезни Сони. Вместе они пекли печенье, гуляли, читали книги и смотрели мультики. Незадолго до болезни Данил и Соня начали ходить на тхэквондо, и когда Соня попала в больницу, Анна решила, что будет тренироваться с сыном вместо дочери. Так Анна поддерживала сына и показывала дочери, что есть другой мир, без лекарств и капельниц.