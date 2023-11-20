Истории тех, кто помогает

В день рождения «Подари жизнь» издание «РБК Стиль» рассказало истории тех, кто нашел в благотворительности свой путь и помогает подопечным фонда выздоравливать.

Победы над болезнью складываются из множества мелочей: мастер-классов в больницах и игрушек в «Коробках храбрости», ежемесячных пожертвований и покупок продуктов с логотипом фонда, кроводач и благотворительных концертов. Все это становится возможным благодаря усилиям доноров, благотворителей, амбассадоров, волонтеров и многих других.

Ирина Старшенбаум: «Люблю теорию малых дел» Фото: Юлия Ласкорунская

«Исчезает бессмысленность большой жизни» Ирина Старшенбаум, амбассадор фонда «Самое главное, это дело, которое я делаю, я рада и у меня есть чувство сопричастности к чему-то важному. Исчезает бессмысленность большой жизни, и это здорово. Рассказывать о своих поступках, проявляясь в этом — очень важно, потому что всегда кто-то может заразиться от тебя и тоже взять и помочь кому-то, кто в этом нуждается. Мы живем в сложное время, и почему бы не сделать то, что станет хоть немного исцеляющим?»

Анастасия с нетерпением ждала 18-летия, чтобы стать донором Фото: Игорь Дылдин

«Донорская кровь нужна всегда» Анастасия Тарасенко, донор «Я уверена, что кровь нужна абсолютно всегда и никогда не бывает лишней. Тем более что у меня достаточно частая группа крови, поэтому еще больше людей в ней нуждаются. Где бы я ни работала, всегда агитирую коллег сдавать кровь, через соцсети призываю людей становиться донорами. Некоторые категорически против, другие наоборот уверены, что сдавать кровь очень полезно. А я никого не слушаю, как обычно, у меня есть свое мнение на этот счет. После каждой донации я чувствую бодрость, легкость и эмоциональный подъем, очень приятные ощущения. Да и вообще, донорство для меня уже стало нормой жизни».

Стать благотворителем Ирина мечтала еще в школе Фото: Игорь Дылдин

«А мы все-таки что-то можем!» Ирина Старшинова, благотворитель «Несмотря на все сложности, болезни и утраты, которые сопровождают жизнь, я не перестаю видеть в повседневности множество простых и доступных поводов для радости. Как любой человек, я часто испытываю бессилие от того, что многое мне изменить не по силам. Но каждый день я могу совершать маленькие простые действия, которые со временем соединяются в поступки. И это уже не выглядит как пресловутое “от меня ничего не зависит”, с такой формулировкой я категорически не согласна. Просто нужно приложить небольшое усилие и увидеть, что мы все-таки что-то можем!»

Дмитрий проводит игротеки для детей в больницах Фото: Игорь Дылдин

«Видеть, как меняется настроение ребенка» Дмитрий Кудрявцев, волонтер «Самая большая радость для меня — это видеть, как меняется настроение ребенка. Когда только приходишь в отделение, общение может начаться с негатива. Ребенок на тяжелом лечении, у него настроение на нуле, если не в минус, а ты его в этом настроении приглашаешь играть с другими детьми, которые тоже не в самом лучшем расположении духа. И вот самое крутое — когда ребенок выходит из жуткого состояния, включается в игру и начинает улыбаться. Почти на каждое занятие с детьми приходят мамы. Они тоже очень устают в больнице, им скучно, хочется выйти. И вот я сижу с ней, с ее ребенком, и ребенок, который несколько дней мог с мамой не говорить, во время игры улыбается и шутит. В такие моменты я смотрю в глаза мамы и вижу благодарность, которую она без всяких слов выражает».