Отличная новость: на сайте компании «СМЕРЧ» вышел новый тираж наших худи и футболок «Это мне по силам — любить».
Коллекция создана для людей, которые не боятся быть рядом, всегда готовы поддержать и точно знают, что любить — по силам каждому из нас. Становитесь частью большого и дружного комьюнити: вдохновляйте своим примером и узнавайте друг друга на улицах.
Спасибо всем, кто уже с нами!
Фото: Ирина Полярная
Вместе мы сможем подарить возможность подопечным фонда получать необходимые лекарства и лечение: прибыль от продаж мерча направляется на поддержку тех, кто прямо сейчас проходит лечение.
Купить мерч «Подари жизнь»
На сайте компании «СМЕРЧ»
Новости
Мерч фонда снова в продаже!
Отличная новость: на сайте компании «СМЕРЧ» вышел новый тираж наших худи и футболок из коллекции «Это мне по силам — любить».
«Хуже всего — когда ребенок под капельницей»
Даниил заболел «саркомой Юинга» в 16 лет, а через год умерла его мама. Папа Сергей воспитывает мальчика один. Вместе с журналом НЭН рассказываем, как это — быть единственным родителем онкобольного ребенка.
Полжизни без рака
Евгения Ванеева, которую вы знаете как автора видео «Подари жизнь» и ведущую подкаста РАК Happens, сделала удивительное открытие. Оказывается, ровно 15 лет прошло с момента, как врачи сказали ей, что лимфомы больше нет.