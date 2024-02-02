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Мерч фонда снова в продаже!

12 февраля 2024Анонсы
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Отличная новость: на сайте компании «СМЕРЧ» вышел новый тираж наших худи и футболок «Это мне по силам — любить».

Коллекция создана для людей, которые не боятся быть рядом, всегда готовы поддержать и точно знают, что любить — по силам каждому из нас. Становитесь частью большого и дружного комьюнити: вдохновляйте своим примером и узнавайте друг друга на улицах.

Спасибо всем, кто уже с нами!

Фото: Ирина Полярная

Вместе мы сможем подарить возможность подопечным фонда получать необходимые лекарства и лечение: прибыль от продаж мерча направляется на поддержку тех, кто прямо сейчас проходит лечение.

Купить мерч «Подари жизнь»

На сайте компании «СМЕРЧ»

Новости

Все новости

Мерч фонда снова в продаже!

Отличная новость: на сайте компании «СМЕРЧ» вышел новый тираж наших худи и футболок из коллекции «Это мне по силам — любить».

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