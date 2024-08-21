Мы начинаем!

А вы выигрываете: подготовка к флешмобу «Начнем с главного» в самом разгаре, мы ждем вас в офисе за значками и флажками. И, конечно, все готово к проведению «Уроков доброты» : придем и расскажем детям о самом важном.

На «Уроках доброты» волонтеры фонда доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. В этом году к подготовке к «Урокам доброты» мы подошли еще ответственнее: обучили сотрудников фонда. И готовы ко всем заявкам, в любой день сентября (и не только). Вам нужно просто перейти на сайт и нажать на кнопку «Пригласить волонтера».

А еще напоминаем о флешмобе «Начнем с главного»: приходите в фонд за флажками и значками акции. Каждый флажок в руках ребенка на линейке 1 сентября — помощь для подопечных «Подари жизнь». Мы точно знаем, что быть причастным к такой акции — важно для детей.



Что выбрать: урок доброты или флешмоб?

Ничего не нужно выбирать — вы можете подать заявки на оба мероприятия.

Как получить значки и флажки для флешмоба?

Мы готовы передать их вам в офисе фонда. В нужном количестве, чтобы каждый ребенок мог взять их с собой на торжественную линейку. В этом году мы постарались сделать еще более красочную атрибутику. Фотографии получатся очень яркими! Ждем ваших заявок на участие в акции «Начнем с главного»!

Мы считаем, что цветы — это обязательный атрибут праздничной линейки и не призываем от них отказываться. Хорошая идея — когда учителя принимают совместное с родителями решение ограничиться одним букетом от класса, а те средства, которые родители планировали потратить на цветы, отправляются в пользу подопечных фонда.

Как организовать «Урок доброты»?

Для этого посетите страницу проекта «Дети помогают детям». Там вы найдете всю необходимую информацию и сможете оставить заявку на визит волонтера.