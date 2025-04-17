2 июня фонд «Подари жизнь» при поддержке интернет-издания «Афиша» проведет в театре «Маска» благотворительный музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых».
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Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены детям с онкологическими заболеваниями.
«Вечерний утренник для взрослых» — концерт, на котором артисты и друзья фонда споют всеми любимые детские песни для взрослых мальчиков и девочек. Гости вечера совершат путешествие в самое начало — туда, где еще ничего не страшно и нет никаких границ.
Хиты детства споют Диана Арбенина, Марк Тишман, Риналь Мухаметов, Петр Налич, Эльмира Диваева, Павел Артемьев, Павел Левкин, Александр Арсентьев, Александр Матросов и другие.
Детские песни — взрослая помощь
Ведущие концерта — актеры театра и кино Лев Зулькарнаев и Элизабет Дамскер.
Автор идеи и режиссер — Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь».
Детские песни — взрослая помощь. Этот лейтмотив лег в основу всего концерта, ведь в первую очередь именно взрослые могут помочь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, поддержав работу фонда «Подари жизнь». Вот уже почти 19 лет подопечные фонда получают самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку.
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Новости
Вечерний утренник для взрослых
2 июня фонд «Подари жизнь» при поддержке интернет-издания «Афиша» проведет в театре «Маска» благотворительный музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых».
Иркутск, Калининград, Дубай…
С названиями городов — участников благотворительного забега юристов Legal Run можно смело играть в «Города» — настолько расширилась география проекта. В этом году забеги пройдут уже в 12-й раз и охватят 25 городов.
Еще раз про «Коробку храбрости»
Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!