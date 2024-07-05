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Мы сделали это!

3 сентября 2024События
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Сотрудники фонда пришли в школы к детям на праздник первого сентября, чтобы провести уроки доброты и поздравить ребят с началом учебного года. Мы начали этот год с главного, а вы? Ждем ваших заявок и идем к вам.

Обычно на «Уроках доброты» волонтеры фонда доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. В этом году к волонтерам присоединились сотрудники фонда, которые прошли обучение и готовы теперь прийти в любой класс и в любую школу в сентябре (и не только).

Школьники начали новый учебный год с главного

Видео: Евгения Ванеева

Как все прошло?

Вопросы, которые задавали ребята на «Уроках доброты» в самых разных школах, радовали, удивляли и вдохновляли. И особенно важно было слышать примеры, как ребята помогают и почему это значимо для них. Поделиться карманными деньгами. Покормить собаку. Помочь друзьям. Или, как сегодня, сделать начало учебного года особенным.

  • «То есть, получается, что правда, даже если перевести 0,5 копеек, то будет большая помощь?»

  • «А как доноры регулярно сдают кровь? Она разве не заканчивается?»

  • «Коробка храбрости для тех, кто боится уколов? Я тоже боюсь. Особенно если из вены кровь берут».

  • «А сколько всего у вас детей?»

  • «Просто школьники могут собрать несколько миллионов?»

  • «Сколько, вы говорите, мы собрали? И что, этого хватит на четыре флакона лекарства?»

  • «А у меня сегодня день рождения. Давайте я поделюсь подарками».


Спасибо вам. Вы подарили нам столько эмоций на этих уроках, что нам хватит надолго. Мы очень ждем новых встреч. И если вы еще не приглашали фонд в гости, то обязательно сделайте это!

Уроки доброты

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Новости

Все новости

Мы сделали это!

Сотрудники фонда пришли в школы к детям на праздник первого сентября, чтобы провести уроки доброты и поздравить ребят с началом учебного года. Мы начали этот год с главного, а вы? Ждем ваших заявок и идем к вам.

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