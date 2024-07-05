Мы сделали это!

Сотрудники фонда пришли в школы к детям на праздник первого сентября, чтобы провести уроки доброты и поздравить ребят с началом учебного года. Мы начали этот год с главного, а вы? Ждем ваших заявок и идем к вам.

Обычно на «Уроках доброты» волонтеры фонда доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. В этом году к волонтерам присоединились сотрудники фонда, которые прошли обучение и готовы теперь прийти в любой класс и в любую школу в сентябре (и не только).

Как все прошло?

Вопросы, которые задавали ребята на «Уроках доброты» в самых разных школах, радовали, удивляли и вдохновляли. И особенно важно было слышать примеры, как ребята помогают и почему это значимо для них. Поделиться карманными деньгами. Покормить собаку. Помочь друзьям. Или, как сегодня, сделать начало учебного года особенным.

«То есть, получается, что правда, даже если перевести 0,5 копеек, то будет большая помощь?»

«А как доноры регулярно сдают кровь? Она разве не заканчивается?»

«Коробка храбрости для тех, кто боится уколов? Я тоже боюсь. Особенно если из вены кровь берут».

«А сколько всего у вас детей?»

«Просто школьники могут собрать несколько миллионов?»

«Сколько, вы говорите, мы собрали? И что, этого хватит на четыре флакона лекарства?»

«А у меня сегодня день рождения. Давайте я поделюсь подарками».



Спасибо вам. Вы подарили нам столько эмоций на этих уроках, что нам хватит надолго. Мы очень ждем новых встреч. И если вы еще не приглашали фонд в гости, то обязательно сделайте это!