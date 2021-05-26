Начать сентябрь с главного

Механика акции проста: учителю от класса дарят один букет, а средства, которые родители планировали потратить на цветы, направляются в пользу подопечных фонда. В итоге, на праздничной линейке у учителя в руках красивый букет, у детей — яркая атрибутика участника доброй акции, а у подопечных фонда в больнице — необходимая помощь.

Многие классы уже присоединились к акции. Делимся с вами комментариями родителей, которые уже не первый год выбирают для своих детей этот необычный формат для Дня знаний.

Хохлова Эльвира Николаевна, МОУ «Запрудненская гимназия», 7 Б класс

«Класс моего ребенка уже не первый год принимает участие в этой акции. Детей такие события очень вдохновляют. Они интересуются и задают вопросы. Им приносит радость новость о том, что они помогли. А еще, это помогает нам, родителям и учителям, донести до наших детей, что помогать это очень хорошо и важно ❤❤❤».

Ольга Суркова, ГБОУ Школа № 1362, 4 В класс

«В акции фонда “Подари жизнь” наша семья будет участвовать четвертый год. Для нас, родителей, это уникальная возможность объяснить детям, что такое настоящая жизнь и безвозмездная помощь людям. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность, очень приятно ощущать свою сопричастность по-настоящему важному делу».

Наталья Сафиуллина, Балашихинский лицей, 3 Г класс

«Впервые об этой акции я услышала несколько лет назад, она походила в классе у среднего сына. Тогда мы с удовольствием приняли в ней участие. И вот уже второй год эту акцию с большой охотой поддерживает класс моей дочери. Я очень этому рада. Мне кажется, что сейчас наши дети, к сожалению, растут сильно инфантильными, и их обязательно нужно вовлекать в благотворительность. Это поможет им быть отзывчивыми и понимать, что есть люди, которые очень нуждаются в поддержке».

Ирина Елизарова, ГБОУ Школа № 1362, 4 В класс

«Уже в четвертый раз наш классный руководитель, Галина Александровна Янгель, проводит для детей эту акцию. Нужно просто видеть, как наши дети, с высоко поднятыми головами, стоят на линейке 1 сентября со значками на груди и флажками в руках! Они и до, и после линейки с гордостью рассказывают всем, кто спрашивает, что означают эти значки и флажки. Каждый год эта картина вызывает у нас, родителей, восторг».