«Научи меня жить»

Встреча состоялась 18 декабря в Театре Наций. «У меня не было ни вопросов, ни секунды сомнений, надо ли мне внести этот спектакль в свой рабочий график или нет. С “Подари жизнь” у меня связана большая жизнь, я приезжал к детям в больницу, все видел своими глазами. Мне кажется, нет ничего страшнее, чем болезнь, боль и страдания, — объяснил свое решение Максим Аверин . — Однажды меня спросили, что я буду делать, если наступит конец света. Так вот мне кажется, что конец света — это когда болеют и умирают дети. Которые есть продолжение жизни, то, что должно быть после нас. Поэтому я всегда там, где нужна моя помощь. Делаю то, что могу. Надеюсь, мой сегодняшний спектакль как раз про это: про жизнь, про поддержку, про всех и каждого».

Яркие и внезапные перевоплощения. Спецэффекты и неожиданные признания. Автобиографичность и талантливо подобранные, сплетенные в единое целое песни, стихи и проза. На фоне кадров из выступлений Марселя Марсо, фильмов Чарли Чаплина, спектаклей Владимира Высоцкого и, конечно, самого Максима Аверина. Пластичность и театральность. Свет и звук, как герои действа. Роли клоуна, конферансье, фокусника, который достает из кармана (рукава) то снег, то огонь, то цветок, то воздушный шар. Маленький Принц. Жизнь и смерть. Философское и духоподъемное. И, разумеется, волшебные строки. «Я звук, я вздох, я зайчик на паркете, я легче зайчика: он — вот, он есть, я был».

«Как часто мы слышим фразу: «”Смотри-ка, кино, ну прям как в жизни!” Но жизнь это не кино! Здесь невозможно сделать еще один дубль, невозможно! Невозможно прокрутить кинопленку назад! Жизнь надо прожить с одного дубля! Ее нужно писать начисто, набело! Терпеть не могу фразу: “Хорошо там, где нас нет!” Мы там, где мы есть! И там, где мы есть — прекрасно! Как только вы полюбите эту минуту, эти координаты, вы увидите, как вам откроются новые горизонты! Прошлое? Что толку в нем копаться? Что было, то было, прошло! Каким оно будет, будущее? Одному Богу известно! Жизнь она здесь и сейчас! Будьте счастливы сегодня, не откладывайте счастье на завтра. Любите друг друга! Каждую минуту, каждое мгновение, любите. И дарите друг другу жизнь!»

От всей души благодарим всех, кто сделал этот вечер возможным! Государственный Театр Наций и лично художественного руководителя Евгения Миронова, а также директора Наталью Мазур и весь коллектив театра. ОАО АПФ «Фанагория», кейтеринг «Вкус жизни», Винный дом Gancia, компанию «Русский Стандарт» за напитки и угощения! А «Фабрику эффектов» за потрясающий снег.

Огромное спасибо Максиму Аверину за бесценный подарок, два часа впечатлений и невероятное настроение! А также всей его команде: Николаю Кореневу, продюсеру и директору проекта, Александру Верещагину, звукорежиссеру, Наталье Лаптевой, художнику по свету, Андрею Ежкову, режиссеру видеомонтажа. Большое спасибо за удовольствие и радость.