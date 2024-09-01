«Не доверяю фондам»: что не так с этой установкой?

Иногда неудачный опыт с адресной помощью формирует стереотип о том, что все фонды «коррумпированы» и «я им больше не доверяю». Разбираемся, как работают НКО и кто проверяет их деятельность.

За много лет благотворительные организации в России выработали важные принципы работы: прозрачность и открытость. Публикация подробной информации о деятельности НКО, регулярные отчеты, неиспользование токсичной коммуникации, запреты на сборы в переходах и электричках — все это давно стало основой работы фондов, ведь именно так формируется доверие благотворителей, без которого ни одна некоммерческая организация не могла бы существовать. Но помимо тех обязательств, которые НКО разработали и приняли по своей инициативе, есть и требования законодательства. Вместе все эти установки делают просто невозможным нецелевое расходование средств.

Любая благотворительная организация обязана:

Предоставлять отчет в Минюст

Это делается ежегодно. Такая отчетность включает в себя сведения об источниках поступления, о составе руководящих органах и подробно показывает, на какие цели были израсходованы средства. Отчеты публикуются на сайте Минюста.

Проходить аудиторскую проверку

И это тоже обязательное ежегодное событие. Положительное аудиторское заключение просто невозможно получить в случае обнаружении ошибок, неточностей, недостоверностей в целевом расходовании средств. Мы всегда публикуем эти заключения на сайте, так же как и ежемесячную (и годовую) бухгалтерскую отчетность.