«Не доверяю фондам»: что не так с этой установкой?

Иногда неудачный опыт с адресной помощью формирует стереотип о том, что все фонды «коррумпированы» и «я им больше не доверяю». Разбираемся, как работают НКО и кто проверяет их деятельность.
За много лет благотворительные организации в России выработали важные принципы работы: прозрачность и открытость. Публикация подробной информации о деятельности НКО, регулярные отчеты, неиспользование токсичной коммуникации, запреты на сборы в переходах и электричках — все это давно стало основой работы фондов, ведь именно так формируется доверие благотворителей, без которого ни одна некоммерческая организация не могла бы существовать. Но помимо тех обязательств, которые НКО разработали и приняли по своей инициативе, есть и требования законодательства. Вместе все эти установки делают просто невозможным нецелевое расходование средств.
Любая благотворительная организация обязана:
Предоставлять отчет в Минюст
Это делается ежегодно. Такая отчетность включает в себя сведения об источниках поступления, о составе руководящих органах и подробно показывает, на какие цели были израсходованы средства. Отчеты публикуются на сайте Минюста.
Проходить аудиторскую проверку
И это тоже обязательное ежегодное событие. Положительное аудиторское заключение просто невозможно получить в случае обнаружении ошибок, неточностей, недостоверностей в целевом расходовании средств. Мы всегда публикуем эти заключения на сайте, так же как и ежемесячную (и годовую) бухгалтерскую отчетность.
Желательно, но не обязательно
Для нас важно доверие со стороны наших благотворителей, поэтому, по запросу, мы всегда готовы предоставить отчет за любое целевое пожертвование. Этот отчет команда фонда готова предоставить вне зависимости от суммы. Подготовка может занять от недели до трех месяцев с момента получения запроса. Это время связано с тем, что потребность, на оплату которой были направлены средства, должна быть полностью закрыта. Такой отчет включает в себя:
финансовую часть: информация о поступлении и расходовании средств. По запросу могут быть также предоставлены копии платежных и закрывающих документов.
описательная часть: подробный рассказ о потребности, которую фонд оплатил благодаря вашей помощи. Например, о подопечном, которому удалось помочь, или о препарате, который удалось закупить для целого отделения клиники.
Отчеты фонда
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