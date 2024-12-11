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Не курите за час до донации

14 января 2025Донорство
Текст:
Елена Шевченко
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Так звучит одна из рекомендаций донорам крови. В чем дело и почему это важно? В первую очередь речь идет о здоровье и самочувствии самого донора, рассказывает врач-трансфузиолог Павел Трахтман.

Как никотин влияет на сосуды?

Оставим в стороне тезис, что курить вредно. Остановимся на тонком моменте, который касается здоровья донора: никотин влияет на тонус сосудов. И поскольку это влияние может быть разным у разных людей, мы заранее не можем предсказать, будут ли последствия и если да, то какие.

Рассказывает Павел Трахтман, врач-трансфузиолог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева

Видео: Евгения Ванеева

Что это значит? 

У некоторых людей тонус сосудов и давление повышаются, и процесс кроводачи они переносят хорошо. У других тонус сосудов и давление снижаются. А поскольку во время кроводачи давление тоже всегда снижается, этот двойной эффект может привести к тому, что человек почувствует себя плохо. Закружится голова, а может быть, дело дойдет до потери сознания. Именно поэтому мы очень просим доноров воздерживаться от курения перед донацией. И после нее тоже! 

Почему важно не курить и после донации?

Мы должны быть уверены, что человек, который только что сдал кровь и ушел со станции переливания, не почувствует себя плохо и не упадет в обморок, к примеру, на автобусной остановке. Обычно часа бывает вполне достаточно, чтобы организм успел перестроиться в ответ на сдачу крови — адаптироваться к изменившемуся объему жидкости внутри него.

Но вот первые 30–40–50 минут очень важны, и желательно себя поберечь и не подвергать дополнительным факторам риска. А курение, безусловно, им и является.

Итак, общая рекомендация, чтобы точно не рисковать, звучит так: не курите за час до и еще час после сдачи крови.

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Не курите за час до донации

Так звучит одна из рекомендаций донорам крови. В чем дело и почему это важно? В первую очередь речь идет о здоровье и самочувствии самого донора, рассказывает врач-трансфузиолог Павел Трахтман.

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