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Как клиенты Тинькофф помогают детям

20 октября 2023События
Текст:
Роман Чертовских
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В сентябре в фонд «Подари жизнь» поступил огромный перевод от банка Тинькофф: 22,8 млн рублей. Мы удивились, обрадовались и решили узнать, в чем, собственно, дело. Делимся с вами результатами нашего расследования.

Оказалось, что 4 сентября банк запустил игру «Ряд наград»: нужно было собирать в ряд фигурки разных форм и зарабатывать очки. Игра продолжалась до конца месяца, а 12 октября самые активные участники получили денежные призы, кешбэк и скидки от Тинькофф и партнеров банка.

На одном из этапов «Ряда наград» игрокам предложили пожертвовать деньги одному из благотворительных фондов. Участники охотно соглашались: было сделано 500 000 переводов общей суммой в 100 млн рублей. Из них почти 23 млн получил фонд «Подари жизнь» — и это просто чудо! Деньги будут направлены на самый значимый и затратный проект фонда: «Помощь детям в клиниках»

Большое спасибо банку Тинькофф! Очень приятно, что вы находите самые разные способы поддерживать фонды, на этот раз — игрой. Огромная благодарность всем, кто участвовал и переводил деньги, в том числе, в «Подари жизнь»! Вы поддержали детей, которые прямо сейчас проходят тяжелое лечение в больницах и которым очень нужны современные эффективные лекарства и иная поддержка. Спасибо, что подарили им шанс на выздоровление! 

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