Новое в ноябре: акции и события

Премьера песни Владимира Преснякова, розыгрыш тысячи авосек с мандаринами, шахматный турнир, прогулка по Ивановой горке и распродажа автомагнитол — и все это в помощь детям! Рассказываем подробнее.

Сегодня у Владимира Преснякова вышли новая песня и клип «Только ты никогда» . Эта очень личная история о боли утраты и бесконечной любви к детям основана на реальных событиях. Одновременно с выходом песни открылся благотворительный сбор «Просто помочь» : все доходы будут перечисляться в фонды, с которыми Владимир давно сотрудничает, в том числе в фонд «Подари жизнь». Присоединяйтесь .

Уже завтра, 9 ноября, юристы вместе со своими друзьями и близкими соберутся на шахматном турнире Legal Chess 2024, чтобы в очередной (четвертый!) раз поставить шах и мат диагнозам ребят, которым помогает фонд «Подари жизнь». Взносы участников полностью идут на благотворительность. После перерыва турнир примет около 200 шахматистов в возрасте от пяти лет до бесконечности, почетным гостем события станет Валентина Гунина — российская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Подробности по ссылке.

В воскресенье, 10 ноября, в пространстве «Три вокзала. Депо» пройдет благотворительное мероприятие «Ветер перемен». Гостей ждут лекции от блогеров, выступление Антона Беляева, Тины Кравец, Мариам Мерабовой и других звезд, подарки и многое другое, в том числе благотворительный аукцион с уникальными лотами. Его участники получат шанс стать обладателями футболок с автографами игроков «Спартака» и «Локомотива». А агрокластер «Фуд Сити» раздаст гостям тысячу авосек со свежими мандаринами за пожертвования в пользу фонда. Начало в 12.00, вход свободный.

Еще одно предложение на воскресенье: приглашаем вас прогуляться по одному из самых сохранных исторических уголков Москвы — по Ивановой горке. Там, где когда-то родился Александр Скрябин, творил Петр Чайковский и умер Исаак Левитан. Узнать все об этом удивительном месте можно, сделав любое комфортное пожертвование в пользу фонда. Подробности — на странице события.

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