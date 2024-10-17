Новое в ноябре: акции и события

Премьера песни Владимира Преснякова, розыгрыш тысячи авосек с мандаринами, шахматный турнир, прогулка по Ивановой горке и распродажа автомагнитол — и все это в помощь детям! Рассказываем подробнее.
Сегодня у Владимира Преснякова вышли новая песня и клип «Только ты никогда». Эта очень личная история о боли утраты и бесконечной любви к детям основана на реальных событиях. Одновременно с выходом песни открылся благотворительный сбор «Просто помочь»: все доходы будут перечисляться в фонды, с которыми Владимир давно сотрудничает, в том числе в фонд «Подари жизнь». Присоединяйтесь.
Уже завтра, 9 ноября, юристы вместе со своими друзьями и близкими соберутся на шахматном турнире Legal Chess 2024, чтобы в очередной (четвертый!) раз поставить шах и мат диагнозам ребят, которым помогает фонд «Подари жизнь». Взносы участников полностью идут на благотворительность. После перерыва турнир примет около 200 шахматистов в возрасте от пяти лет до бесконечности, почетным гостем события станет Валентина Гунина — российская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Подробности по ссылке.
В воскресенье, 10 ноября, в пространстве «Три вокзала. Депо» пройдет благотворительное мероприятие «Ветер перемен». Гостей ждут лекции от блогеров, выступление Антона Беляева, Тины Кравец, Мариам Мерабовой и других звезд, подарки и многое другое, в том числе благотворительный аукцион с уникальными лотами. Его участники получат шанс стать обладателями футболок с автографами игроков «Спартака» и «Локомотива». А агрокластер «Фуд Сити» раздаст гостям тысячу авосек со свежими мандаринами за пожертвования в пользу фонда. Начало в 12.00, вход свободный.
Еще одно предложение на воскресенье: приглашаем вас прогуляться по одному из самых сохранных исторических уголков Москвы — по Ивановой горке. Там, где когда-то родился Александр Скрябин, творил Петр Чайковский и умер Исаак Левитан. Узнать все об этом удивительном месте можно, сделав любое комфортное пожертвование в пользу фонда. Подробности — на странице события.
Акции в поддержку детей
Сеть магазинов косметики «Улыбка радуги» запустила акцию «Коробка доброты». Вы можете купить товары из специального списка, и их передадут в больницы и клиники, которые поддерживает фонд. Акция проходит в 750 магазинах по всей стране.
С 10 по 18 ноября автолюбители могут принять участие в благотворительной акции от компании TEYES. При покупке их продукции, в частности магнитол, вас ждут подарки и возможность помочь подопечным нашего фонда! Заходите.
Кстати, если вам давно нужно было отполировать стекла своей машины или избавиться от трещин и сколов, сейчас самое время: ретейлинг-центр Pozitivavtorf перечислит 100 рублей с каждого заказа в пользу детей, которым помогает «Подари жизнь». Подробности здесь.
Заботясь о собственном здоровье, вы поддерживаете тех, кому нужна помощь. Сервис «Онкострахование.ру» запускает бессрочную благотворительную акцию: оформите полис по специальному скидочному промокоду, и фонд получит благотворительный взнос в размере 10% от суммы вашей покупки.
Больше акций
на специальной странице «Помогать, покупая»
Новости
Новое в ноябре: акции и события
Премьера песни Владимира Преснякова, розыгрыш тысячи авосек с мандаринами, шахматный турнир, прогулка по Ивановой горке, благотворительная распродажа автомагнитол — и все это в помощь детям! Рассказываем подробнее.
Röndell и «Подари жизнь»: вместе 15 лет!
Ровно 15 лет назад (осенью 2009 года) Röndell присоединился к уникальной инициативе фонда «Подари жизнь», в рамках которой оказывается помощь детям с онкологическими заболеваниями.
«Подарок от:важных людей»: акция стартовала
Это значит, что у нас есть для вашей компании необычное решение вопроса с новогодними подарками, которое расскажет о вас и ваших ценностях лучше любых слов.