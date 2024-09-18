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Новое в октябре: акции и события

7 октября 2024Помощь компаний
Текст:
Елена Шевченко
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Несколько актуальных возможностей помочь детям, покупая то, что нужно вам самим; суперпредложение купить подарки детям в больницы, а еще участие в шахматном турнире — да, и так тоже можно поддержать ребят!

Новая акция в поддержку детей, которым помогает «Подари жизнь»:

  • в течение месяца «ФрутоНяня» будет перечислять в фонд 5% от продаж продуктов детского питания на площадке Ozon Забота.

Обязательно зайдите в раздел «Помогать, покупая», где собраны все акции компаний. Напитки, ювелирные украшения, посуда, лекарства, недвижимость, окна, инвестиции и многое другое. Вы точно найдете то, что вам нужно прямо сейчас.

  • А еще — примите участие в сборе игрушек для «Коробки храбрости», которую организовал OZON Забота, чтобы у детей в больницах всегда были подарки за смелость.

  • И, конечно, всех ждем 9 ноября в Novotel Москва-Сити на четвертом шахматном турнире Legal Chess, объединяющем представителей профессионального сообщества — юристов и адвокатов, а также их коллег, детей и друзей.

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на странице «Помогать, покупая»

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