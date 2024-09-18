Несколько актуальных возможностей помочь детям, покупая то, что нужно вам самим; суперпредложение купить подарки детям в больницы, а еще участие в шахматном турнире — да, и так тоже можно поддержать ребят!
Новая акция в поддержку детей, которым помогает «Подари жизнь»:
в течение месяца «ФрутоНяня» будет перечислять в фонд 5% от продаж продуктов детского питания на площадке Ozon Забота.
Обязательно зайдите в раздел «Помогать, покупая», где собраны все акции компаний. Напитки, ювелирные украшения, посуда, лекарства, недвижимость, окна, инвестиции и многое другое. Вы точно найдете то, что вам нужно прямо сейчас.
А еще — примите участие в сборе игрушек для «Коробки храбрости», которую организовал OZON Забота, чтобы у детей в больницах всегда были подарки за смелость.
И, конечно, всех ждем 9 ноября в Novotel Москва-Сити на четвертом шахматном турнире Legal Chess, объединяющем представителей профессионального сообщества — юристов и адвокатов, а также их коллег, детей и друзей.
Больше акций
на странице «Помогать, покупая»
Новости
Новое в октябре: акции и события
Несколько актуальных возможностей помочь детям, покупая то, что нужно вам самим; суперпредложение купить подарки детям в больницы, а еще участие в шахматном турнире — да, и так тоже можно поддержать ребят!
«Финам» не все равно
Суббота началась пасмурно, дождливо и ветрено. Но к приезду в Измалково наших друзей из «Финама», тучи, как по заказу, рассеялись, дождь прекратился, и выглянуло по-летнему теплое солнце. Можно было начинать субботник!
Первый (и точно не последний) субботник
Осенний марафон субботников в Измалково открыла компания «Градиент», которая больше десяти лет поддерживает фонд в самых разных идеях и проектах. И волонтерский корпоративный выезд не стал исключением.