Новый год к нам мчится

Да, мы любим (и советуем) готовиться к этому празднику заранее. Поэтому на недавнем мастер-классе подопечные фонда уже нарисовали первые открытки для акции «Подарок от:важных людей».

В этом году — еще больше оригинальных техник, снеговиков и пингвинов. В основу мастер-класса легла иллюстраторская техника Эрика Карла, которую детям виртуозно удалось применить под чутким руководством Таши Крестовой (художницы и волонтера фонда).

Видео: Евгения Ванеева

В чем суть акции? Вместо традиционных корпоративных сувениров мы предлагаем компаниям выбрать открытку, а часть средств на подарочную продукцию направить на помощь детям. Еще нам удалось расширить технические возможности, и теперь вы сможете не просто отправлять открытки, но и при желании использовать наши дизайны в своих поздравительных электронных письмах. Таким образом, вы не только предоставите детям шанс на выздоровление, но и наилучшим образом порадуете своих коллег и партнеров оригинальными и трогательными открытками вместо привычных подарков. Это будет настоящим чудом!

Малика и ее шедевр! Фото: Евгения Ванеева

«Что придумал Эрик Карл? Он просто прокрашивал листы бумаги, делал разные эффекты вилками, ложками, обратной стороной пупырчатой бумаги, брызгал краской. Получалось фантастически! — поделилась Таша. — Дети это делать обожают. И самое удивительное, что никогда не знаешь, какую часть вырежешь, чтобы раскрасить свой рисунок. Работы всегда получаются фактурные и яркие!» И это чистая правда. Гномы, снеговики, пингвины, рыжие коты будто оживали на рисунках детей. И теперь увидеть эту красоту сможет каждый участник акции «Подарок от:важных людей»: мы бережно оцифруем рисунки для ваших открыток к Новому году.

В этом году все средства, собранные в ходе акции, будут направлены на покупку препаратов иммунотерапии. Эти препараты уже доказали свою эффективность: одни дарят новую надежду детям с трудноизлечимыми опухолями, другие повышают шансы на выздоровление в случае сложных лейкозов, третьи используются для подготовки пациентов к пересадке костного мозга или лечат осложнения. У этой группы лекарств есть только один недостаток — слишком высокая стоимость. Стать участником акции можно (и нужно) уже сейчас!