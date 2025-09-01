Акции и события октября

Удивительно, но октябрь стал для нас месяцем цветов. А еще экскурсий по Москве, страйкбола и (снова) голосований в приложении «Бургер Кинг». Но обо всем по порядку.

Новости для садоводов и дачников. Сервис по заказу растений Captains. Premium delivery запускает акцию : до конца ноября 50 рублей от продажи каждого саженца будет перечислено на помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

Если саженцы вам ни к чему, но цветов все же хочется, цветочные магазины «Цветомания» перечислят 100 рублей от каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей в фонд «Подари жизнь». Акцию продлили до конца октября.

«Бургер Кинг»

Вы еще успеваете принять участие в голосовании в приложении сети ресторанов «Бургер Кинг», ведь благотворительный проект «Тебе выбирать, кому помогать!» продолжается. Сеть направит часть средств от продажи новинок в благотворительные фонды. А в какие именно — решаете вы. Голосуйте за «Подари жизнь»!