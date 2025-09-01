Удивительно, но октябрь стал для нас месяцем цветов. А еще экскурсий по Москве, страйкбола и (снова) голосований в приложении «Бургер Кинг». Но обо всем по порядку.
Captains. Premium delivery
Новости для садоводов и дачников. Сервис по заказу растений Captains. Premium delivery запускает акцию: до конца ноября 50 рублей от продажи каждого саженца будет перечислено на помощь подопечным фонда «Подари жизнь».
«Цветомания»
Если саженцы вам ни к чему, но цветов все же хочется, цветочные магазины «Цветомания» перечислят 100 рублей от каждого проданного букета стоимостью от 5000 рублей в фонд «Подари жизнь». Акцию продлили до конца октября.
«Бургер Кинг»
Вы еще успеваете принять участие в голосовании в приложении сети ресторанов «Бургер Кинг», ведь благотворительный проект «Тебе выбирать, кому помогать!» продолжается. Сеть направит часть средств от продажи новинок в благотворительные фонды. А в какие именно — решаете вы. Голосуйте за «Подари жизнь»!
События на платформе «Друзья фонда»
Страйкбол и бывшие подопечные фонда
В предстоящие выходные в Ростовской области пройдет закрытие страйкбольного сезона. Казалось бы, при чем тут «Подари жизнь»? В соревнованиях будет участвовать команда «ОСН Волкодавы», в составе которой сразу два наших бывших подопечных — Миша Согомонян и Дима Лебедев. Ребята решили не просто бороться за победу, но и открыть сбор на помощь детям на платформе «Друзья фонда». И мы с вами можем поддержать эту инициативу!
Экскурсии по Москве
Еще одно интересное событие на платформе «Друзья фонда»: жителям и гостям столицы предлагают ближе познакомиться с городом. Каждый, кто поддержит инициативу пожертвованием, может без дополнительной платы принять участие в экскурсии. Только не забудьте написать организаторам! В ближайшие выходные пройдут две экскурсии — по Красной площади и по Немецкой слободе. Узнавайте Москву и помогайте детям!
Больше акций
в специальном разделе сайта «Помогать, покупая»
Новости
Акции и события октября
Удивительно, но октябрь стал для нас месяцем цветов. А еще экскурсий по Москве, страйкбола и (снова) голосований в приложении «Бургер Кинг». Но обо всем по порядку.
Акции и события сентября
Открываем сентябрь акцией с «Ozon Банком» — удвоение пожертвований (только 9 сентября!). Также с нами «Ozon Забота» и Ozon fresh с товарами для детей, напитки от SimplyGreen, проект «Бургер Кинга» и школьный фестиваль.
Задача со звездочкой: акции в пользу фонда
Заниматься бизнесом — значит каждый день решать задачи, многие из которых требуют нестандартного подхода. Зачастую справиться с ними отлично помогают благотворительные акции в пользу фонда «Подари жизнь».