«Подарок от:важных людей»: старт акции

Подопечные фонда (самые отважные ребята на свете!) уже нарисовали чудесные новогодние открытки, которые мы оцифровываем и наполняем добрыми пожеланиями, чтобы вы могли отправить их всем, кто для вас важен.

«Я рисую котиков, которые держат подарочки. И елочки», — воодушевленно рассказывает семилетняя Юля. «Я рисую эффекты для новогоднего веночка. Для меня Новый год — это традиции новогодние, запах глинтвейна, еловые ветки. И еще апельсины, потому что они помогают сохранять здоровье», — поделилась пятнадцатилетняя Валя. И это только малая часть того, что вы можете найти на новогодних рисунках, выполненных детьми в иллюстраторской технике Эрика Карла.

Видео: Евгения Ванеева

В чем суть акции? Вместо обычных корпоративных сувениров компания выбирает открытку, при этом часть средств на подарочную продукцию мы предлагаем направить на помощь детям. Наши технические возможности позволят вам не только отправлять открытки, но и использовать наши дизайны в своих поздравительных электронных письмах. В этом году все собранные от акции средства будут направлены на покупку дорогостоящих препаратов иммунотерапии. Эти лекарства уже доказали свою эффективность: одни дарят новую надежду детям с трудноизлечимыми опухолями, другие повышают шансы на выздоровление в случае сложных лейкозов, третьи используются для подготовки пациентов к пересадке костного мозга или лечат осложнения.

Механика акции Заполните форму на сайте.

Заключите договор о благотворительном пожертвовании.

Переведите любую сумму.

Выберите рисунок, который вам особенно нравится.

Пришлите нам логотип компании.

Получите готовый макет открытки для отправки.