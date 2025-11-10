Сладости и радости

Обе акции — яркий пример того, что помощь детям может быть разной. Так, акция от «Брусники» больше по финансовой части — часть средств от продаж будет направлена на лечение детей. А «Республика», в свою очередь, организует сбор подарков для подопечных фонда, которым придется встречать Новый год в больнице.

С 1 декабря по 12 января в кафе «Брусника» с продажи каждой тарталетки с малиной 30 рублей перечисляются в фонд «Подари жизнь» — в поддержку детей, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. Вместе с десертом каждый гость получит праздничную открытку — теплый знак благодарности и напоминание о том, как много могут значить простые жесты.

В сети кафе вы сможете услышать знакомые голоса: давний друг фонда Максим Матвеев и амбассадор Елена Летучая записали свои теплые обращения в поддержку акции.

А 29 декабря в телеграм-канале «Брусники» среди участников благотворительной акции пройдет розыгрыш шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу». Следите за новостями!