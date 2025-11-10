Сладости и радости

Марафон добрых новогодних акций в пользу подопечных фонда открывают сеть кафе «Брусника» и книжные магазины «Республика». Рассказываем подробнее.
Обе акции — яркий пример того, что помощь детям может быть разной. Так, акция от «Брусники» больше по финансовой части — часть средств от продаж будет направлена на лечение детей. А «Республика», в свою очередь, организует сбор подарков для подопечных фонда, которым придется встречать Новый год в больнице.
С 1 декабря по 12 января в кафе «Брусника» с продажи каждой тарталетки с малиной 30 рублей перечисляются в фонд «Подари жизнь» — в поддержку детей, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. Вместе с десертом каждый гость получит праздничную открытку — теплый знак благодарности и напоминание о том, как много могут значить простые жесты.
В сети кафе вы сможете услышать знакомые голоса: давний друг фонда Максим Матвеев и амбассадор Елена Летучая записали свои теплые обращения в поддержку акции.
А 29 декабря в телеграм-канале «Брусники» среди участников благотворительной акции пройдет розыгрыш шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу». Следите за новостями!
С 10 ноября до 18 января в розничных магазинах сети Республика и в интернет-магазине проходит благотворительная акция «Добрая елка». Все собранные подарки будут переданы подопечным фонда. Подробнее о том, как стать участником читайте здесь.
Как это работает?
Придите в магазины «Республика» по одному из адресов: 1-я Тверская-Ямская ул., 10; Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2) и выберите открытку на «Доброй елке».
Найдите подарок в магазине.
По желанию напишите на открытке добрые и теплые пожелания для ребенка.
Оплатите подарок и оставьте его на кассе магазина.
Волшебные эльфы доставят подарки детям!
Передать подарок не выходя из дома
Выберите любой подарок из wish-листа.
Перейдите в корзину для оформления заказа.
Выберите способ доставки «Самовывоз» из магазина по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 10.
В поле «Промокод» введите слово help.
Оплатите заказ любым удобным для вас способом.
Всю остальную работу возьмут на себя волшебные эльфы.
Присоединитесь к акциям от сети кафе «Брусника» и книжных магазинов «Республика»!
Сладости и радости
