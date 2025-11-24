Акции и события декабря

В этом месяце у нас много праздничных анонсов: приглашение стать Дедом Морозом, необычное поздравление партнеров с Новым годом, экскурсии по Москве и фестиваль бальных танцев. На любой вкус и в помощь детям.

2 декабря стартовала акция от сети кафе «Брусника»: вы покупаете тарталетку с малиной — 30 рублей идут подопечным «Подари жизнь». И это еще не все: каждый участник акции в конце декабря приглашается к розыгрышу шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу». Подробности.

Бессрочная акция от стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ»: оставьте отзыв — и 100 рублей отправятся в фонд. Или приходите на процедуру гигиены полости рта — с тем же благотворительным эффектом.

Сразу две компании по доставке грузов объявили о старте акций в пользу «Подари жизнь»: это логистический холдинг SilkWinBridge и Uniway Logistic из Владивостока. 1000 рублей будут перечисляться в «Подари жизнь» за каждую перевозку.

15 декабря стартует акция от компании «ФрутоНяня»: 1 рубль с каждой пачки трех товаров (йогурт яблоко-банан, «Снежок» детский, творог классический) будет направлен в пользу подопечных фонда. Подробности.

Подарки детям в больницах

Больше 1000 детей остаются на Новый год в больницах, которым помогает фонд: лечение прерывать нельзя. Чтобы праздник не прошел мимо, в каждое отделение каждой клиники придут Дед Мороз и Снегурочка. С подарками, которые помогают собирать для детей благотворители фонда. Присоединяйтесь, объединяйтесь с коллегами и друзьями: cбор новогодних подарков для детей, которым помогает фонд, которым помогаете вы, станет ярким и теплым предпраздничным событием для всех.

Переходите по ссылке, мы приготовили удобный виш-лист для ребят всех возрастов, в том числе подростков.

И отдельное спасибо магазинам «Республика», которые снова помогают нам собирать подарки: с 10 ноября до 18 января в рознице и интернет-магазине проходит благотворительная акция «Добрая елка». Подробнее о том, как стать участником, читайте здесь.

Вместо обычных корпоративных сувениров — открытка с рисунком подопечного фонда. Пришлите нам свой логотип, сделайте пожертвование и получите готовый макет открытки. Чудесные новогодние открытки от наших подопечных уже готовы к отправке тем, кто для вас важен.

События на платформе «Друзья фонда»

«Зимний Кубок Монарх»

Так называется фестиваль бального танца, который пройдет 20 и 21 декабря на «Арене Мытищи». 20 декабря состоятся классификационные выступления танцоров, 21 декабря эстафету подхватят молодые таланты: каждый, кто делает свои первые шаги в бальном искусстве, сможет почувствовать себя звездой. Особое украшение каждого вечера — показательные выступления танцоров. 50% стартовых взносов участников и 10% от проданных билетов будут направлены в фонд.

Экскурсии по Москве

Они продолжаются! И уже есть расписание на декабрь и начало января. Спешите распланировать новогодние каникулы, чтобы с пользой погулять по Москве, впитав ее дух через историю мест, людей, события, судьбы. Прогулки организуют профессиональные экскурсоводы.