Приложению «Подари жизнь» — десять лет

Идея была простой: сделать добро ближе, понятнее и буквально в пару касаний. Так в январе 2015 появилось мобильное приложение «Подари жизнь». Разработкой занялась команда CleverPumpkin при поддержке Aviasales.

И с тех пор приложение растет, обновляется, живет вместе с фондом и его пользователями. За десять лет оно стало частью большой экосистемы помощи: здесь можно сделать пожертвование, стать донором крови или волонтером… и получить подарок тоже! Все без лишних шагов, в цифровом, но очень человеческом формате.

Год в цифрах и в людях С августа 2024-го по август 2025-го через приложение: заполнена 241 анкета донора крови;

422 человека решили стать волонтерами в больницах;

оформлено 43 204 пожертвования;

1726 рисунков подопечных фонда «ожили» — каждый раз, когда пользователь переводит деньги, он раскрашивает фрагмент детской картины. А еще каждый месяц в приложении бывает около 3500 человек, каждый день — более 200. Это не просто цифры — это сотни историй, где чья-то помощь превращается в шанс на выздоровление.

33 571 026 рублей собрано пользователями приложения в 2025 году

Три кита и немного магии Приложение фонда держится на трех китах: сделать пожертвование, сдать кровь, стать волонтером. За каждым действием — простые, продуманные механизмы:

календарь донора, анкета волонтера, мгновенные переводы через СБП и SberPay и, конечно, магия профессионализма создателей. А бонусом — короткие истории детей и новости фонда, которые напоминают: любой ваш вклад имеет значение. Технологии с сердцем «Сотрудничество с “Подари жизнь” давно стало для нашей компании большим, чем просто создание и поддержка приложения, — рассказывает Денис Германенко, CEO CleverPumpkin. — Этот проект для нас особенный. Мы чувствуем, что участвуем в общем деле и помогаем технологиям служить добру. Верим, что бизнес может и должен быть неравнодушным». За десять лет команда CleverPumpkin успела доказать, что это не просто слова.

Каждое обновление, каждая новая функция — это шаг навстречу пользователю, фонду и детям, ради которых все и создавалось.

В июле команда CleverPumpkin организовала внутреннюю донорскую акцию Фото: из личного архива 1 из 3

Не только код Нам очень приятно, что команда CleverPumpkin вовлекается и в другие проекты помощи. В июле компания организовала собственную донорскую акцию: договорились с центром крови, пришли всей командой, сдали кровь. А потом собрали игрушки для «Коробок храбрости» — тех самых, что стоят в процедурных кабинетах больниц, чтобы каждый ребенок после испытания (укола, пункции, промывки катетера) смог взять себе утешительный приз. Вместе — значит сильнее В фонде «Подари жизнь» нет маленьких проектов или ненужных мелочей. Все важно, все складывается в одно общее дело. И наше приложение — часть этой истории. Истории о том, как доброта и технологии нашли общий язык и делают мир чуть лучше каждый день.