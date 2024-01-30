От рубля до сотни тысяч

Такие суммы выбирают наши благотворители для подписки на ежемесячные платежи . И все вместе это складывается в постоянную (и это здесь ключевой момент) помощь детям.

Мы часто говорим, что ежемесячный платеж — это удобно для вас, и необходимо для фонда. Вы всегда можете выбрать любую подходящую для вас сумму, которая будет каждый месяц списываться с карты, мы — можем быть уверены в том, что завтра у фонда будут средства, чтобы купить, например, необходимое лекарство для подопечных.

Самая маленькая сумма подписки — 1 рубль в месяц, самая большая (за всю историю существования этой опции) — 150 000 рублей в месяц.

Ежемесячные пожертвования — это история не только про деньги, но и про смыслы. И комментарий, который написала в ТГ-канале фонда наш благотворитель, Юлия Сафронова, хорошее тому подтверждение: «Ребята, да вы просто вытащили меня из поглощающей безысходности тем, что эта часть моей жизни осталась неизменной!❤️ Я могу помогать!❤️ Спасибо!»

Мы благодарны каждому, кому по силам поддерживать ребят, оформив ежемесячную подписку. Большие суммы складываются из небольших переводов. Главное, что нас много.

Если у вас есть возможность оформить ежемесячный (пусть и небольшой) платеж в фонд, сделайте это. Так вы сможете всегда быть рядом с теми, кому это действительно необходимо.