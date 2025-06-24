Годовой отчет фонда — это не просто рассказ о тратах и поступлениях, о программах и проектах, о детях, которые получили помощь. Это в первую очередь благодарность всем, кто рядом. И, конечно, доказательство, что все было не зря.
2024-й снова был непростым. Но, кажется, мы уже готовы ко всему. Конечно, благодаря вам. Рассказываем и показываем, как работал фонд в прошлом году. Подробно, с примерами, цифрами, комментариями и вдохновляющими историями. Чтобы все было понятно и не возникало вопросов. Нам очень дорого ваше доверие!
Екатерина Шергова: «Иногда казалось, что все слишком хрупко. Но вы верили вместе с нами»
Фото: Юлия Ласкорунская
«Знаете, что важно? 2024-й был годом не только решений и задач. Он был годом любви. Без любви к жизни, к тем, кому мы помогаем, к каждому ребенку невозможно работать и в принципе находиться в благотворительности. Без этой любви не было бы сил.
Санкции, перебои с поставками, сложности с закупками оборудования и препаратов. Все это не фон, а реальность, в которой мы живем и продолжаем помогать, потому что вы — рядом. И только поэтому даже в такой реальности мы находили новые пути, шли на необычные решения, меняли систему. Мы пересматривали процессы и схемы закупок, договаривались, искали, экономили там, где можно, чтобы направить максимум туда, где нельзя ждать, — на лечение детей. Иногда казалось, что все слишком хрупко. Но рядом были люди, которые верили вместе с нами. Вы.
Откройте отчет. Пролистайте. Там каждая строчка — про нас с вами. Про то, что, когда рядом есть любовь и забота, случаются вещи, которые иначе как чудом не назовешь».
Спасибо за помощь!
Годовой отчет фонда за 2024 год
Новости
Отчет за 2024 год: про наши общие успехи
Отчет фонда, июнь 2025
С радостью делимся результатами нашей работы за июнь 2025 года. В прошедшем месяце случилось много интересных событий: были концерт фонда «Вечерний утренник для взрослых» и выпускной в больнице, при этом мы продолжали нашу обычную работу.
Отчет фонда, май 2025
В прошедшем месяце было много событий: мы работали над концертом «Вечерний утренник для взрослых», провели очень важное мероприятие — День памяти — и все это одновременно с постоянной основной деятельностью фонда.