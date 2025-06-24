Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Отчет за 2024 год: про наши общие успехи

19 августа 2025Отчеты
Годовой отчет фонда — это не просто рассказ о тратах и поступлениях, о программах и проектах, о детях, которые получили помощь. Это в первую очередь благодарность всем, кто рядом. И, конечно, доказательство, что все было не зря.

2024-й снова был непростым. Но, кажется, мы уже готовы ко всему. Конечно, благодаря вам. Рассказываем и показываем, как работал фонд в прошлом году. Подробно, с примерами, цифрами, комментариями и вдохновляющими историями. Чтобы все было понятно и не возникало вопросов. Нам очень дорого ваше доверие!  

Екатерина Шергова: «Иногда казалось, что все слишком хрупко. Но вы верили вместе с нами»

Фото: Юлия Ласкорунская

«Знаете, что важно? 2024-й был годом не только решений и задач. Он был годом любви. Без любви к жизни, к тем, кому мы помогаем, к каждому ребенку невозможно работать и в принципе находиться в благотворительности. Без этой любви не было бы сил.

Санкции, перебои с поставками, сложности с закупками оборудования и препаратов. Все это не фон, а реальность, в которой мы живем и продолжаем помогать, потому что вы — рядом. И только поэтому даже в такой реальности мы находили новые пути, шли на необычные решения, меняли систему. Мы пересматривали процессы и схемы закупок, договаривались, искали, экономили там, где можно, чтобы направить максимум туда, где нельзя ждать, — на лечение детей. Иногда казалось, что все слишком хрупко. Но рядом были люди, которые верили вместе с нами. Вы.

Откройте отчет. Пролистайте. Там каждая строчка — про нас с вами. Про то, что, когда рядом есть любовь и забота, случаются вещи, которые иначе как чудом не назовешь».

Спасибо за помощь!

Годовой отчет фонда за 2024 год

