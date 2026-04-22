Отчет за 2025 год: за цифрами — люди

Представляем годовой отчет фонда. Подробно рассказываем об основных тратах и поступлениях, приводим примеры, анализируем и делимся историями побед. Но сначала благодарим вас! Всех, кто рядом и продолжает помогать.

В 2025 году помощь фонда “Подари жизнь” получили более 7600 детей. Мы поддержали работу 31 клиники в 28 регионах страны и направили на помощь 1,56 миллиарда рублей. С нами были 903 волонтера, 728 компаний-партнеров и 430 953 человека, совершивших пожертвование, — отметила Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь” .

«Когда открываешь любой финансовый отчет, кажется, что главное в нем — цифры. Но за цифрами всегда есть люди. И в нашей работе, работе благотворительного фонда, главное — именно это.

Когда смотришь на эти цифры, проекты и результаты, может показаться, что фонд — огромная и устойчивая система, которая давно научилась справляться со всем сама. Но правда в том, что чем больше помощи мы оказываем, тем больше ответственности берем на себя и тем больше поддержки нам необходимо.

Если люди перестанут переводить мили и бонусы на билеты для семей (как это произошло в 2025 году), фонду придется оплачивать их перелеты. Если станет меньше регулярных пожертвований, под угрозой будут долгосрочные программы помощи. Если бизнесу покажется, что “у фонда и так все хорошо”, это напрямую повлияет на количество детей, которым мы сможем помочь завтра.

Именно поэтому сегодня для фонда особенно важно сохранять устойчивость — чувствовать опору, чтобы помогать не “здесь и сейчас”, а системно и вдолгую. Но все это возможно, только если рядом с фондом остаются люди.

Спасибо, что вы рядом с нами. И спасибо, что продолжаете помогать. Потому что за каждой большой цифрой в этом отчете всегда стоят люди. И возможно, вы тоже».