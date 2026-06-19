Отчет фонда, июнь 2026

Делимся отчетом за первый месяц лета. В детской онкологии лечение не уходит на каникулы, поэтому за каждой вашей поддержкой стоят вовремя начатые курсы терапии, редкие лекарства, точные анализы и праздники для детей.

Рассказываем, как эти средства работали весь месяц, а подробно о расходах — в нашей таблице. Важные цифры июня 172 934 920 рублей 77 копеек составили общие расходы. Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 173 ребенка — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

10 228 265 рублей направлено на адресную оплату лечения для подопечных в клиниках.

Посещение 67 городских событий для 590 человек организовали волонтеры проекта «Выездные мероприятия». Теперь подробно обо всех проектах.

Помощь детям в клиниках В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В июне общие траты на проект составили 80 085 956 рублей. Лекарства. Общая сумма — 31 021 028 рублей. В июне препарат иммунотерапии «Блинцито» был оплачен для одного пациента Российской детской клинической больницы на сумму 2 259 291 рубль. Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен для трех пациентов Центра имени Димы Рогачева с острым лимфобластным лейкозом на сумму 3 816 318 рублей. У Алины Алексеевой устойчивая форма лейкоза, но девочка продолжает борьбу с болезнью и готовится к пересадке костного мозга. Рита Пушкова хорошо переносит лечение препаратом «Бинспонса», после завершения терапии планируется повторная трансплантация. Пересадка предстоит и Денису Серову: «Биспонса» помогла ему выйти в ремиссию. Для Алины и Дениса лекарство удалось приобрести благодаря поддержке участников благотворительного забега Legal Run 2026. На 360 000 рублей купили противоопухолевый препарат «Адцетрис» для Муслима Тетуева. Мальчик лечится в Центре имени Димы Рогачева от лимфомы Ходжкина. Стандартная «химия» ему не подошла, пришлось подключать терапию с лекарством «Адцетрис». Муслим переносит ее неплохо, важно продолжать лечение. Приобрести препарат помогли участники благотворительного забега Legal Run 2026. На 786 204 рубля был куплен противоопухолевый препарат «Опдиво» для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева. Один из них — Виталий Кравченко. Врачи отмечают у парня стабилизацию болезни, но терапию препаратом «Опдиво» нужно продолжать. Ярославу Петрову лекарство помогло достичь ремиссии, и недавно мальчику провели трансплантацию костного мозга. Препарат «Джакави», который помогает лечить посттрансплантационные осложнения, в июне был куплен для 12 детей из Центра имени Димы Рогачева на 2 819 512 рублей. Маше Шевкуновой в январе провели трансплантацию костного мозга, и «Джакави» сейчас помогает девочке справляться с осложнениями после пересадки. Матвею Разуваеву пересадка только предстоит, но до нее важно поддерживать состояние ремиссии заболевания, а «Джакави» этому способствует. Сабине Курманалиевой стандартная терапия не подошла, поэтому врачи назначили ей препарат «Джакави». Состояние девочки стабильное, прием лекарства необходимо продолжать. Отметим, что в июне со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Дефителио» для одного ребенка из Центра имени Димы Рогачева. Это лекарство необходимо для предотвращения опасного осложнения после пересадки, которое затрагивает печень. Обычно с покупкой «Дефителио» помогает государственный фонд «Круг добра». Фонд готов был помочь и в этот раз, но не раньше августа, а препарат нужен был ребенку в июне. Благодаря вашей поддержке «Подари жизнь» смог приобрести необходимое лекарство, спасибо! Также для Вадима Малышева был куплен препарат «Элзонрис». У Вадима редкая и агрессивная форма лейкоза, а «Элзонрис» эффективен при лечении таких видов заболевания. Для шести детей купили «Даунобластин», который помогает в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Всего на покупку незарегистрированных препаратов в июне было направлено 12 761 462 рубля. Также в июне в московские и региональные клиники были закуплены «Космеген», «Стиварга», «Вотриент», «Позаконазол», «Креземба» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда. Диагностика и анализы. Общая сумма — 21 678 831 рубль. В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в июне для Центра имени Димы Рогачева были закуплены: для лаборатории трансплантационной иммунологии: набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах — лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы;

набор реагентов и расходных материалов для выделения, окрашивания и исследования иммунных клеток методом проточной цитометрии — инструмент, который помогает врачам и ученым изучать состав и состояние иммунной системы пациента: с помощью специальных колонок выделяют нужные клетки крови, а затем с помощью моноклональных антител помечают различные типы иммунных клеток и определяют, какие белки они несут на своей поверхности или вырабатывают;

набор реагентов для подготовки генетического материала, культивирования и исследования иммунных клеток — инструмент, который используется при проведении современных молекулярно-генетических и клеточных исследований, эти реагенты помогают подготовить образцы для секвенирования, обеспечить оптимальные условия для выращивания иммунных клеток, повысить эффективность их генетической модификации и точно определить состав клеточных популяций с помощью проточной цитометрии;

набор антител и реагентов для исследования иммунных клеток — реагенты, которые используются для детального изучения работы иммунной системы методом проточной цитометрии: специальные антитела помогают распознавать разные типы иммунных клеток, определять их активность, способность перемещаться в ткани, взаимодействовать с другими клетками и участвовать в иммунном ответе, дополнительные реагенты позволяют исследовать белки не только на поверхности клеток, но и внутри них;

конъюгаты, антитела BD и коктейли моноклональных антител DuraClone — специальные реагенты для исследования клеток крови и иммунной системы методом проточной цитометрии, они работают как метки: каждое антитело распознает определенный белок на поверхности или внутри клетки и позволяет точно определить ее тип, количество и функциональное состояние;

витальный краситель 7-AAD, реагент IntraPrep и промывающий реагент FlowClean — расходные материалы для проведения исследований методом проточной цитометрии: краситель 7-AAD помогает отличить живые клетки от погибших, реагент IntraPrep делает клеточную оболочку проницаемой, чтобы можно было исследовать белки внутри клетки, а FlowClean используется для очистки и поддержания работы проточного цитометра; для лаборатории физиологии и патологии стволовых клеток: колонки для иммуномагнитной сепарации, среда RPMI-1640, раствор трипсина-ЭДТА и раствор фиколла — расходные материалы, необходимые для выделения, выращивания и подготовки клеток к лабораторным исследованиям, они позволяют отделить нужные клетки крови, сохранить их жизнеспособность, получить чистые клеточные образцы и провести дальнейшие иммунологические, молекулярные и клеточные исследования;

антитела Invitrogen — лабораторные реагенты, которые используются для распознавания и исследования различных типов клеток и белков, они помогают точно определить состав и состояние клеток, оценить работу иммунной системы, выявить опухолевые клетки и проследить, как организм отвечает на лечение. Общая сумма — 4 868 296 рублей — оплачена компанией АО «Фармстандарт». Спасибо! В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены: реактивы для цитогенетической диагностики и исследований методом FISH — средства, помогающие выявлять изменения в хромосомах и отдельных генах, которые невозможно увидеть при обычном исследовании клеток;

набор реагентов для секвенирования генов HLA и проточная ячейка для секвенатора MinION — инструмент, который используется для высокоточного исследования генов, отвечающих за иммунную совместимость, такое исследование позволяет определить HLA-профиль пациента и потенциального донора, что особенно важно при подготовке к трансплантации костного мозга или других органов;

набор картриджей для высокочувствительного анализа ДНК — инструмент, который используется для оценки качества и количества генетического материала перед проведением молекулярно-генетических исследований, он позволяет убедиться, что образец ДНК подходит для дальнейшего анализа, в том числе секвенирования, и своевременно выявить возможные повреждения или примеси;

реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для проведения иммунофенотипирования (ИФТ) — средства, которые используются для исследования клеток крови и иммунной системы методом проточной цитометрии: специальные антитела позволяют точно определить тип, количество и состояние различных клеток, выявить опухолевые клетки, оценить работу иммунной системы и проследить за тем, как пациент отвечает на лечение;

раствор для гибридизационного окрашивания in situ (Antifade DAPI) и праймер QIAseq A Read 1 Primer — средства, которые используются при проведении современных генетических исследований: раствор с красителем DAPI применяется при FISH-диагностике, он окрашивает ядра клеток и защищает флуоресцентные метки от выцветания, что позволяет точно выявлять изменения в хромосомах и генах; праймер QIAseq необходим для секвенирования ДНК на платформе Illumina и помогает считывать генетическую информацию. В рамках проекта были также оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Тюмени, Оренбурга и Ижевска на сумму 107 800 рублей. Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Расходы на реализацию научного проекта составили 16 200 380 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка». Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 12 237 048 рублей. В июне основные расходы по этому проекту направлены на покупку материалов для проведения деплеции. В частности, были закуплены: магнитные частицы к CD3 GMP, магистрали для деплеции клеток и дополнительные расходные материалы — набор реагентов для выделения и подготовки Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) в условиях, соответствующих требованиям GMP. Магнитные частицы с антителами к CD3 позволяют избирательно находить и выделять Т-клетки из образца крови, а специальные системы очистки помогают удалять ненужные клеточные компоненты и получать более чистую клеточную популяцию;

гелевая противоожоговая повязка «Апполо-ПГ ПАК-АИ» — медицинское изделие, которое охлаждает поврежденную кожу, уменьшает боль, защищает рану от инфекции и создает условия для ее быстрого заживления;

трахеостомическая трубка Shiley Covidien — медицинское изделие, которое устанавливается в трахею через специально сформированное отверстие на шее и обеспечивает свободное поступление воздуха в легкие, она используется у пациентов, которым требуется длительная искусственная вентиляция легких или у которых нарушено самостоятельное дыхание;

шприц-ручка «РинЛиз 100 МЕ» — устройство для введения ультракороткого инсулина, который применяется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом;

калоприемники ;

ларингеальный электрод — медицинское изделие, которое используется для регистрации электрической активности мышц гортани и контроля работы нервов, отвечающих за движение голосовых связок. Он применяется во время некоторых хирургических операций, особенно в области шеи, чтобы врач мог оценивать состояние нервных структур и снизить риск их повреждения;

катетеры, проводники, спирали Axium и расходные материалы для ангиографии — медицинские изделия, которые используются при внутрисосудистых операциях на сосудах головного мозга и других органов, с их помощью врач получает доступ к сосудам через небольшой прокол, проводит инструменты к нужному участку и выполняет лечение изнутри сосуда;

низкопрофильная гастростомическая трубка MIC-KEY G с удлинителем для питания — медицинское изделие, которое устанавливается через небольшое отверстие в желудке и используется для длительного введения питательных смесей, лекарств и жидкости пациентам, не способным самостоятельно получать питание через рот. Низкий профиль трубки делает ее более удобной в повседневной жизни, так как она располагается близко к коже и меньше мешает движениям. Медицинское оборудование. Общая сумма — 494 233 рубля. В июне для Центра имени Дмитрия Рогачева был закуплен CO₂-инкубатор для культивирования патоген-специфичных Т-лимфоцитов. Это лабораторное оборудование, которое создает оптимальные условия для выращивания и размножения Т-клеток иммунной системы, распознающих определенные возбудители. Инкубатор поддерживает стабильную температуру, уровень углекислого газа и влажность, необходимые для сохранения жизнеспособности и активности клеток. Такое оборудование используется при разработке и производстве клеточных препаратов, исследованиях иммунного ответа, а также для создания современных методов лечения, включая клеточную иммунотерапию инфекционных и онкологических заболеваний. Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 453 904 рубля. В июне по этому проекту была выполнена доплата за доставку неродственного донорского трансплантата для Майи Левиной, а также оплачены расходы на доставку костного мозга в Российскую детскую клиническую больницу. Образование врачей. Общая сумма — 347 737 рублей. В НМИЦ ДГОИ имени Рогачева перечислена сумма расходов по командировкам двух врачей клинической лабораторной диагностике, которые в мае 2026 представляли доклады на проходившем в Италии курсе Clinical Genomics and NGS для молодых специалистов в области клинической и медицинской генетики. В ОДКБ в Ростове-на-Дону перечислены средства на компенсацию расходов на командировки двух детских онкологов для обучения по программе «Гематология» по специальности «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в детской онкологии и гематологии» в НМИЦ ДГОИ имени Рогачева. В июне стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках. Обслуживание проекта включает в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За июнь они составили 2 230 244 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.

Адресная помощь Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В июне общие траты на проект составили 14 768 087 рублей. Платное лечение. Общая сумма — 10 228 265 рублей. В июне было оплачено нейрохирургическое лечение шести иностранных пациентов с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Среди них Диер Хаитов и Нурмухаммад Абдукахоров. Дети успешно прооперированы и выписаны под наблюдение врачей по месту жительства. Была оплачена трансплантация костного мозга для Дениса Королева в ГНЦ по причине отсутствия квот на данный вид лечения. Ждать было нельзя, поэтому мы с вами помогли юноше в рамках проекта помощи молодым взрослым. Также для одного подопечного фонда была оплачена криоконсервация ооцитов. Лекарства. Общая сумма — 2 043 062 рубля. Произведено 32 закупки препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 22 пациентов. Среди них Мирон Поздняков, которому мы с вами помогли с переливаниям донорских гранулоцитов. Пока семья пытается наладить процесс получения необходимого лекарства по месту жительства, с этим помогает фонд. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо! Анализы и исследования. Общая сумма — 372 424 рубля. Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для пациентов Центра имени Димы Рогачева и Морозовской ДГКБ. Также для двух детей в сторонней клинике были оплачены МРТ головного мозга с контрастным усилением и наркозом. Медтранспортировки и ритуальные услуги. Общая сумма — 1 257 888 рублей. Были оплачены медицинские транспортировки четырех подопечных фонда в сопровождении врачей-реаниматологов. Шести семьям была оказана помощь в оплате ритуальных услуг. На обслуживание проекта адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 072 025 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Качество жизни. Общая сумма — 4 288 930 рублей. Благодаря поддержке благотворителей фонд оплатил закупку лекарств и лечебного спецпитания для 11 детей и подростков. Также мы приобрели портативный кислородный концентратор для одного подопечного — этот аппарат помогает мальчику свободно дышать вне больничных стен. Пять семей получили необходимые медицинские расходники: от средств по уходу до специальных изделий для вентиляции легких. Продолжал работать и системный проект паллиативной помощи «Качество жизни». В июне фонд оплатил консультации выездных специалистов, медицинское сопровождение для тяжелобольных детей и психологическую поддержку их близких. Чтобы врачи и координаторы могли лично приехать к подопечным в регионы, были покрыты командировочные расходы команды. Кроме того, прямую социальную помощь получили восемь семей. Большая часть финансирования проекта «Качество жизни» в июне была осуществлена в рамках программы сотрудничества со «Сбером» по картам VISA и «Мир» за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!

Социальные проекты Помимо помощи в обеспечении лечения нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов. В июне было собрано и направлено в клиники 22 «коробки храбрости» с игрушками. В прошлом месяце мы постарались передать в клиники как можно больше заботы и домашнего уюта. Так, в рамках системной поддержки медицинских учреждений фонд передал в пять клиник необходимые средства гигиены, уходовую косметику, бытовую химию и подарки для детей. Московский областной онкологический диспансер получил крупную партию средств детской гигиены и бытовой химии, включая подарки детям на день рождения — 4 штуки, брелки и наклейки на телефон — 4 коробки. В НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко доставлены расходные материалы, гигиенические средства, подарки детям на день рождения — 5 штук. В Морозовскую ДГКБ были переданы брелки и наклейки на телефон — 10 коробок. Российская детская клиническая больница (РДКБ) получила партию детских подгузников, средств для мытья волос, масок и подарки детям на день рождения — 7 штук, брелки и наклейки на телефон — 4 коробки. В НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева фонд направил самую масштабную партию детских подгузников, подарки детям на день рождения — 6 штук, брелки и наклейки на телефон — 4 коробки. Пяти семьям в сложной жизненной ситуации были предоставлены услуги няни. Одной семье была оказана адресная помощь со средствами личной гигиены. Социальный проект большей частью финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». Однако программные расходы по проекту также включают в себя обеспечение работы штатных юристов фонда, которое оплачивается со счета фонда «Подари жизнь». Юридический отдел фонда помогает родителям добиваться положенных по закону лекарств и иной медицинской поддержки от государства. Эти расходы покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка». Масштабные задачи в благотворительности трудно решать в одиночку. Чтобы немедицинская помощь вовремя доходила до семей, у фонда «Подари жизнь» есть дочерняя организация — фонд «Новая жизнь». Это наше надежное продолжение, которое берет на себя всю бытовую и социальную заботу о детях — оплачивает амбулаторные квартиры, услуги нянь в больницах, билеты на транспорт, — а также часть работы по обеспечению клиник (в том числе Московского областного онкодиспансера и региональных больниц) лекарствами, расходными материалами, реагентами, медицинской мебелью, иногда некоторые другие расходы по проекту «Помощь детям в клиниках». В июне на реализацию этих общих задач мы направили целевое благотворительное пожертвование в фонд «Новая жизнь» в размере 50 000 000 рублей. Эти средства пойдут на развитие региональных и социальных программ помощи, а также на бережное координационное и экспертное сопровождение нашего совместного социального проекта. Такое распределение сил помогает нам точнее управлять ресурсами и комплексно поддерживать семьи на каждом этапе лечения. Донорство Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки. В Центре имени Рогачева было проведено две донации гранулоцитов. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 11 обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в июне 281 донацию крови и ее компонентов. В июне общие траты на проект составили 402 528 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Волонтерство Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения. Программа «Возвращение детства» В июне волонтеры совершили 38 посещений больниц, где провели для детей разнообразные творческие и досуговые занятия: настольные игры, творческие занятия (роспись футболок, шоперов, кружек, деревянных заготовок). Кроме того, волонтеры совместно с детьми оформили коридоры отделения МООКЦ в тематике «Кругосветка». Программа «Окно в мир» Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 46 мероприятий в больницах, включая 24 мероприятия с интересными гостями и шоу с артистами, 11 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Восемь игр и викторин проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», три путешествия было организовано волонтерами проекта «Кругосветка». Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» в июне организовали посещение 67 городских событий для 590 человек. Ребята и их родители посетили спектакли в ведущих московских театрах (Маяковского, СТИ, Гоголя, Эрмитаж, «Глас») и мюзиклы в Театре оперетты, а также насладились классикой в Консерватории и на концерте «Вивальди» в храме Христа Спасителя. Помимо этого, состоялись выездные мероприятия — театрализованная прогулка на теплоходе River Palace, музыкальные вечера в Градский Холле и Доме Simple Music, цирковые шоу Кудзинова и «Сны Пушкина», а также посещение концерта группы «Кино» и женских футбольных матчей в «Лужниках». Волонтеры проекта «На связи!» провели 18 групповых и 7 индивидуальных онлайн-занятий, объединивших 63 участника: волонтеры с ребятами отправлялись онлайн в красочную Португалию, рассказывали о технологии редактирования генома CRISPR, общались на английском, создавали настоящие шедевры с помощью кисточек и красок. Программа Pro bono В июне обработано 28 запросов на волонтерскую помощь: 18 запросов на помощь волонтеров внебольничной помощи (присвоение согласиям ID, составление каталога материалов для творчества, подготовка материалов к Legal Run, помощь с развозом дипломов и подарков участникам фестиваля рисунков «Я художник, я так вижу», разбор поставок);

одна заявка на видеографа (съемка открытия выставки в галерее);

один запрос для юристов и один запрос на проведение Дня красоты в НМИЦ Нейрохирургии имени Бурденко;

два запроса на съемку для фотоволонтеров (волонтеры снимали благотворительный забег Legal Run в Мещерском парке и фестиваль Flowwow на Хлебозаводе);

пять запросов для автоволонтеров (поездки на вокзал и обратно подопечной Вари, которая приезжает в Москву на реабилитацию, поездка по Москве в рамках проекта «Покажи Москву»). Программа лояльности В рамках проекта «КорпорАктивности» 33 волонтера помогали в проведении субботника в пансионате «Измалково», на Дне выпускника в Сколково, на ФлауВау фесте, на благотворительном забеге Legal Run. Девять волонтеров фонда представляли мерч фонда на Дне выпускника в Сколково, на ФлауВау фесте, на благотворительном забеге Legal Run и на выставке художницы Алены Савюк. Программа «Начало» Координатором программы обработано 48 заявок на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключено 24 человека. Кроме того, было организовано 4 групповых и 27 индивидуальных собеседований. После собеседований и оформления документов в проекты направлено 24 волонтера-новичка. В июне общие траты по проекту составили 1 244 523 рубля. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и для организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение).

Немедицинская реабилитация Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация. В июне 2026 года 24 участника реабилитационных программ получали поддержку фонда. 17 участников (5 семей) отправились на реабилитационную программу «Ветер перемен». Им предстоит в течение четырех дней жить в палаточном кемпинге на небольшом острове на Волге, учиться ходить под парусом и быть командой. Несмотря на летнее время и отпуска, в июне в Благотворительной школе обучалось семь учеников: всего было проведено 13 индивидуальных занятий по четырем предметам. Четыре кандидата в волонтеры проходят обучение, чтобы закрывать новые запросы на помощь волонтеров-учителей. Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Часть расходов закрывается благодаря поступлениям от проекта «СберВместе». Также расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».