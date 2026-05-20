Отчет фонда, май 2026

В этом месяце основные ресурсы были сосредоточены на закупке жизненно важных лекарств и высокотехнологичных наборов для деплеции костного мозга. Делимся итогами и цифрами мая — в нашем новом отчете.

Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 148 детей — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Параллельно волонтеры фонда каждый день наполняли будни ребят в клиниках заботой, организуя огромное количество творческих и игровых мероприятий.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В мае общие траты на проект составили 72 118 541 рубль.

Лекарства. Общая сумма — 18 221 072 рубля.

В мае препарат иммунотерапии «Блинцито» был оплачен для трех пациентов Российской детской клинической больницы на сумму 5 970 983 рубля. Так, Мухаммад Хамхоев закончил этап консолидации и сейчас проходит реиндукцию — если все будет хорошо, мальчик поедет домой на поддерживающую терапию. У Саши Ганюкова полная клинико-гематологическая ремиссия, он продолжает терапию по протоколу. Мальчик чувствует себя хорошо, интенсивная часть лечения уже подходит к концу. Саше Комарову терапия «Блинцито» помогла выйти в ремиссию, и в конце мая у него состоялась трансплантация костного мозга.

Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен благодаря средствам от акции «Подарок от:важных людей» для одного пациента Центра имени Димы Рогачева с острым лимфобластным лейкозом на сумму 1 272 106 рублей.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для Влада Бакунова, который пока продолжает лечение лимфомы. Сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга. Стоимость покупки — 301 767 рублей.

Также на 1 008 412 рублей был куплен противоопухолевый препарат «Опдиво» для пяти пациентов Центра. Среди них Ярослав Петров и Виталий Кравченко, которые пока должны продолжать лечение этим препаратом.

Препарат «Джакави» для лечения посттрансплантационных осложнений в мае был куплен для 23 детей из Центра имени Димы Рогачева на 3 088 980 рублей. Так, Софья Павлова пока борется с различными осложнениями, которые возникли после пересадки. Владу Штанову, который закончил терапию и сейчас находится под наблюдением врачей по месту жительства, препарат был закуплен благодаря участникам благотворительного забега Legal Run 2026. Спасибо!

Также в мае в московские и региональные клиники были закуплены «Космеген», «Лорвиква», «Стиварга», «Вотриент» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 11 200 094 рубля.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в мае для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:

для лаборатории трансплантационной иммунологии:

набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах — это лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы);

конъюгаты и антитела для исследования NK-клеток — реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: антитела распознают специфические поверхностные маркеры NK-клеток, а флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии;

вакуумные пробирки BD Vacutainer CPT с гепарином натрия и фиколлом — специальные лабораторные пробирки, которые используются для выделения мононуклеарных клеток из крови (к таким клеткам относятся в первую очередь лимфоциты и моноциты — важные компоненты иммунной системы); внутри пробирок содержатся вещества, которые помогают сохранять клетки крови и автоматически разделять их при центрифугировании: эритроциты и другие компоненты крови отделяются, а слой мононуклеаров собирается отдельно — это позволяет получить чистую клеточную фракцию для дальнейших исследований;

набор реагентов «АмплиСенс» — лабораторные тест-системы, которые помогают быстро и точно находить конкретные вирусы или бактерии по их ДНК, чтобы вовремя диагностировать инфекцию и контролировать ее распространение;

конъюгаты антител CD19 с ECD и флуоросферы DxFLEX для проточного цитометра — материалы, которые используются при проведении проточной цитометрии для точного анализа клеток крови и костного мозга: конъюгаты антител к CD19 помогают определять количество и особенности В-клеток, а также выявлять патологические клетки при таких заболеваниях, как лейкозы и лимфомы; флуоросферы DxFLEX используются для ежедневной проверки и настройки работы проточного цитометра — они помогают контролировать стабильность работы прибора, точность измерений и качество получаемых результатов;

для лаборатории молекулярной онкологии:

олигонуклеотиды — короткие синтетические фрагменты ДНК (или РНК), которые заранее проектируют и изготавливают в лаборатории для конкретной задачи;

для лаборатории молекулярной биологии:

микропробирки GenFollower 0,1 мл стрипованные с крышками — это расходный лабораторный материал; такие пробирки предназначены для подготовки, хранения и обработки небольших объемов биологического материала и реагентов; формат стрипов по несколько пробирок позволяет одновременно проводить анализ сразу нескольких образцов;

для инфекционной лаборатории:

полимер «Восток-7» для генетических анализаторов серии 3500 — специальный расходный материал, служащий средой, через которую проходят фрагменты ДНК: во время анализа разные участки генетического материала разделяются по размеру, после чего анализатор может точно определить их характеристики и получить данные для дальнейшего исследования.

Общая сумма — 1 665 339 рублей — оплачена компанией АО «Фармстандарт». Спасибо!

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены:

реактивы для проведения цитогенетических исследований — специализированные лабораторные материалы, которые используются для изучения структуры и особенностей хромосом клеток; c их помощью специалисты проводят цитогенетические исследования, в том числе методом флуоресцентной гибридизации FISH, который позволяет выявлять в генетическом материале изменения: перестройки хромосом, делеции, транслокации и другие нарушения;

наборы зондов для FISH-исследований — специальные ДНК-зонды, которые связываются только с нужными участками генетического материала и подсвечиваются флуоресцентными метками, благодаря чему специалисты могут увидеть изменения под микроскопом;

реактивы для пермеабилизации лейкоцитов IntraPrep, конъюгаты антител, изотонический раствор, чистящий агент и дилюент для проведения ИФТ — набор лабораторных материалов, которые используются для подготовки и анализа клеток крови методом иммунофенотипирования (ИФТ): реактив IntraPrep применяется для обработки лейкоцитов и подготовки их к исследованию, он позволяет проникать внутрь клеток и выявлять внутриклеточные белки и маркеры; конъюгаты антител с флуоресцентными метками помогают определять наличие определенных молекул на поверхности или внутри клеток, что позволяет изучать их характеристики; изотонический раствор и другие вспомогательные реагенты необходимы для правильной подготовки образцов, сохранения клеток и получения точных результатов анализа;

коктейли Duraclone и антитела для проведения ИФТ — специализированные лабораторные реагенты, которые используются для анализа клеток крови и костного мозга методом проточной цитометрии: коктейли Duraclone содержат наборы моноклональных антител, объединенных в одной тест-системе и помеченных флуоресцентными красителями, они позволяют одновременно исследовать несколько характеристик клетки и определять, какие белки (маркеры) присутствуют на поверхности или внутри нее;

реагент для очистки ПЦР-продуктов, набор для приготовления полногеномных библиотек и планшет с индексированными праймерами — расходные материалы для проведения современных молекулярно-генетических исследований и подготовки образцов к секвенированию ДНК.

В рамках проекта были также оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Нижневартовска, Тюмени, Кургана, Оренбурга и Ижевска на сумму 144 860 рублей.

Также были оплачены услуги транспортировки биоматериала между медучреждениями благодаря пользователям платформы «Вклад в будущее».

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Расходы на реализацию научного проекта составили 9 396 403 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 20 713 481 рубль.

В мае основные расходы по этому проекту направлены на покупку покупку материалов для проведения деплеции. Магнитные частицы к CD3 GMP, магистрали для деплеции клеток, антитела CD25 и префильтры — это специализированные материалы, которые используются в клеточных технологиях для выделения и очистки определенных популяций иммунных клеток: магнитные частицы CD3 GMP применяются для работы с Т-лимфоцитами, с их помощью специалисты могут выделять или удалять определенные Т-клетки из клеточной суспензии, антитела к CD25 помогают дополнительно идентифицировать определенные подгруппы Т-лимфоцитов и работать с ними, а префильтры и магистрали обеспечивают корректное прохождение клеточного материала через систему обработки.

Также были закуплены:

повязка с силиконом губчатая впитывающая — современный перевязочный материал для ухода за ранами: повязка имеет мягкий силиконовый слой, который не прилипает к поверхности раны и позволяет менять ее с меньшей травматизацией тканей, губчатая структура обеспечивает высокую впитывающую способность, она удерживает избыточное отделяемое из раны, помогает поддерживать оптимальную влажную среду и снижает риск повреждения кожи вокруг раны;

калоприемники ;

трахеостомическая трубка — медицинское устройство, которое используется для обеспечения проходимости дыхательных путей у пациентов, нуждающимся в длительной поддержке дыхания;

криозонд гибкий — это специализированный медицинский инструмент, который используется для проведения процедур с применением холода (криотерапии); с его помощью врач может воздействовать на определенные участки тканей с помощью очень низких температур;

внутрибронхиальный резиновый клапан, совместимый с бронхоскопом, — медицинское устройство, которое используется для лечения заболеваний дыхательных путей с помощью малоинвазивных эндоскопических методов; клапан устанавливается врачом через бронхоскоп непосредственно в бронх, где он регулирует движение воздуха: позволяет воздуху выходить из пораженного участка легкого, но ограничивает его поступление обратно — это помогает уменьшить избыточное наполнение или спадение отдельных участков легочной ткани и создать условия для восстановления;

набор процедурный для вспомогательного кровообращения — специальный стерильный комплект расходных материалов, который используется при проведении операций и процедур, когда необходимо временно поддержать работу сердца и кровообращение пациента: оборудование обеспечивает движение крови по сосудам, а при необходимости — ее насыщение кислородом, пока сердце и легкие не могут полностью выполнять свою функцию.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 7 859 853 рубля.

В мае за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка» для НМИЦ нейрохирургии имени Н. Бурденко была внесена предоплата модульного монитора пациента (IntelliVue MX750 с принадлежностями). Это современная система мониторинга жизненно важных показателей, которая используется в отделениях реанимации, интенсивной терапии и во время сложных медицинских процедур. Аппарат позволяет непрерывно отслеживать состояние пациента — контролировать работу сердца, частоту дыхания, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру и другие параметры.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева была внесена вторая часть платы за моечно-дезинфицирующую машину (модель WD 200 с принадлежностями). Это специализированное медицинское оборудование, предназначенное для автоматической очистки и дезинфекции медицинских инструментов. Аппарат выполняет несколько этапов обработки — удаление загрязнений, промывание и термическую дезинфекцию, что позволяет подготовить инструменты к дальнейшему безопасному использованию. Также была закуплена матрица детекторов MatrixxEvolution для анализатора дозного поля Blue Phantom. Матрица представляет собой чувствительную измерительную систему, состоящую из множества миниатюрных детекторов, которые одновременно фиксируют уровень излучения в разных точках. Это позволяет получать детальную карту дозного поля и проверять корректность настроек терапевтического оборудования. Такие системы критически важны в онкологии, поскольку помогают гарантировать, что пациент получает точно рассчитанную дозу облучения: достаточную для воздействия на опухоль, но безопасную для окружающих здоровых тканей.

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 418 843 рубля.

В мае по этому проекту были оплачены поиск неродственного донора в международном регистре, отправка образцов крови для поиска неродственного донора для пациента ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, проживание неродственного донора в гостинице, а также была внесена доплата 70% за активацию, забор и доставку неродственного донорского трансплантата и предоплата доставки донорского трансплантата от неродственного донора в ФНКЦ.

Образование врачей. Общая сумма — 260 500 рублей.

В мае была оплачена апрельская стажировка медсестры отделения онкологии и гематологии КККЦОМД Красноярска в детском онкогематологическом отделении НМИЦ ДГОИ имени Рогачева.

Также оплачена апрельская стажировка двух биологов из КККЦОМД Красноярска в НМИЦ ДГОИ имени Рогачева по программам «ПЦР-диагностика при острых лейкозах» и «Морфология костного мозга».

Оплачено апрельское обучение двух детских онкологов из ОДКБ Ростова-на-Дону в НМИЦ ДГОИ имени Рогачева по программе «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в детской онкологии и гематологии».

В мае стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За май они составили 1 916 864 рубля. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.