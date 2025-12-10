Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

От:важные поздравления с 23 Февраля и 8 Марта

3 февраля 2026Помощь компаний
Текст:
Елена Бадалян
Поделиться:

От январских праздников остались одни воспоминания, но близятся и другие значимые даты. Уже решили, как поздравите клиентов и партнеров с 23 Февраля и 8 Марта? У нас есть идея — «Подарок от:важных людей»!

Отправьте всем, кто вам дорог, открытку, которую нарисовали самые смелые ребята на свете — юные художники, которые уже справились с болезнью или проходят лечение прямо сейчас. А часть подарочного бюджета перечислите на помощь детям — в этом и есть суть акции «Подарок от:важных людей». Такое поздравление может сказать о многом: транслировать ценности вашей компании, сформировать положительный имидж в глазах коллег и клиентов, да и просто дать знать, как важен для вас человек, получивший открытку.

Рисунок Полины Ивченко

1 из 4

Чтобы получить готовый макет открытки, достаточно сделать любое комфортное пожертвование, его размер определяете вы сами. Все вырученные средства будут направлены на закупку иммунотерапии для детей, которые сейчас проходят сложное лечение в больницах. Речь идет о дорогостоящих препаратах, которые порой бывают просто незаменимы, например если у ребенка открылась аллергия на химиотерапию, ему необходимо подготовиться к пересадке костного мозга или справиться с тяжелыми осложнениями после этой процедуры. Для многих это реальный шанс еще на шаг приблизиться к выздоровлению.

Механика акции: 

  • заполните форму на специальной странице;

  • заключите договор о благотворительном пожертвовании;

  • переведите любую сумму;

  • выберите рисунок, который вам особенно нравится;

  • пришлите нам логотип компании;

  • получите готовый макет открытки для отправки.

Готовы присоединиться?

Юлия Филимонова,

координатор акции

тел.: +7 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

Новости

Все новости

От:важные поздравления с 23 Февраля и 8 Марта

От январских праздников остались одни воспоминания, но близятся и другие значимые даты. Уже решили, как поздравите клиентов и партнеров с 23 Февраля и 8 Марта? У нас есть идея — «Подарок от:важных людей»!

Помощь компаний 3.02.2026

«Подарок от:важных людей»: отличные итоги

60 компаний, больше 22 миллионов рублей в помощь детям и добрые слова в адрес фонда: «Спасибо, что даете возможность делать добрые дела!» Мы благодарим всех, кто принял участие в акции, — ваша помощь бесценна.

Помощь компаний 20.01.2026

Акции и события декабря

В этом месяце у нас много праздничных анонсов: приглашение стать Дедом Морозом и Снегурочкой, необычное поздравление партнеров с Новым годом, экскурсии по Москве и фестиваль бальных танцев. Все как всегда — на любой вкус и в помощь детям.

Помощь компаний 10.12.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari