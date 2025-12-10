От:важные поздравления с 23 Февраля и 8 Марта

От январских праздников остались одни воспоминания, но близятся и другие значимые даты. Уже решили, как поздравите клиентов и партнеров с 23 Февраля и 8 Марта? У нас есть идея — «Подарок от:важных людей»!
Отправьте всем, кто вам дорог, открытку, которую нарисовали самые смелые ребята на свете — юные художники, которые уже справились с болезнью или проходят лечение прямо сейчас. А часть подарочного бюджета перечислите на помощь детям — в этом и есть суть акции «Подарок от:важных людей». Такое поздравление может сказать о многом: транслировать ценности вашей компании, сформировать положительный имидж в глазах коллег и клиентов, да и просто дать знать, как важен для вас человек, получивший открытку.
Рисунок Полины Ивченко
Чтобы получить готовый макет открытки, достаточно сделать любое комфортное пожертвование, его размер определяете вы сами. Все вырученные средства будут направлены на закупку иммунотерапии для детей, которые сейчас проходят сложное лечение в больницах. Речь идет о дорогостоящих препаратах, которые порой бывают просто незаменимы, например если у ребенка открылась аллергия на химиотерапию, ему необходимо подготовиться к пересадке костного мозга или справиться с тяжелыми осложнениями после этой процедуры. Для многих это реальный шанс еще на шаг приблизиться к выздоровлению.
Механика акции:
заполните форму на специальной странице;
заключите договор о благотворительном пожертвовании;
переведите любую сумму;
выберите рисунок, который вам особенно нравится;
пришлите нам логотип компании;
получите готовый макет открытки для отправки.
Готовы присоединиться?
Юлия Филимонова,
координатор акции
тел.: +7 (495) 995-31-05
