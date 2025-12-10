От:важные поздравления с 23 Февраля и 8 Марта

От январских праздников остались одни воспоминания, но близятся и другие значимые даты. Уже решили, как поздравите клиентов и партнеров с 23 Февраля и 8 Марта? У нас есть идея — «Подарок от:важных людей»!

Отправьте всем, кто вам дорог, открытку, которую нарисовали самые смелые ребята на свете — юные художники, которые уже справились с болезнью или проходят лечение прямо сейчас. А часть подарочного бюджета перечислите на помощь детям — в этом и есть суть акции «Подарок от:важных людей». Такое поздравление может сказать о многом: транслировать ценности вашей компании, сформировать положительный имидж в глазах коллег и клиентов, да и просто дать знать, как важен для вас человек, получивший открытку.

Рисунок Полины Ивченко 1 из 4

Чтобы получить готовый макет открытки, достаточно сделать любое комфортное пожертвование, его размер определяете вы сами. Все вырученные средства будут направлены на закупку иммунотерапии для детей, которые сейчас проходят сложное лечение в больницах. Речь идет о дорогостоящих препаратах, которые порой бывают просто незаменимы, например если у ребенка открылась аллергия на химиотерапию, ему необходимо подготовиться к пересадке костного мозга или справиться с тяжелыми осложнениями после этой процедуры. Для многих это реальный шанс еще на шаг приблизиться к выздоровлению. Механика акции: заполните форму на специальной странице;

заключите договор о благотворительном пожертвовании;

переведите любую сумму;

выберите рисунок, который вам особенно нравится;

пришлите нам логотип компании;

получите готовый макет открытки для отправки.