«Подарок от:важных людей»: весенние новости

Спасибо компаниям, которые приняли участие в акции «Подарок от:важных людей» и поздравили клиентов и партнеров с 23 Февраля и 8 Марта открытками с детскими рисунками. Ваша помощь уже в пути.

Все очень просто. Вы отправляете тем, кто вам дорог, открытку, нарисованную отважными ребятами — юными художниками, которые или уже справились с болезнью, или проходят лечение прямо сейчас, а часть подарочного бюджета перечисляете на помощь детям — в этом и есть суть акции «Подарок от:важных людей».

Этой весной у нас пять участников: ООО «Винопт», ООО «Аиткулов и партнеры», ООО «Знание», ООО «Юнитрэйн», ООО «Агрос Экспо Групп». И сумма: 745 000 рублей. Три компании с нами уже давно, две присоединились в этом году. Мы бесконечно признательны вам, дорогие друзья!

Все вырученные средства будут направлены на закупку препаратов иммунотерапии для детей, которые сейчас проходят сложное лечение в больницах. Речь идет о дорогостоящих лекарствах, которые порой бывают просто незаменимы, если у ребенка, к примеру, началась аллергия на химиотерапию, ему необходимо подготовиться к пересадке костного мозга или справиться с тяжелыми осложнениями после этой процедуры. Для многих детей это реальный шанс приблизиться к выздоровлению. Спасибо вам за то, что помогли им сделать этот шаг!