До весны рукой подать, но еще можно многое успеть. Сходить на профчистку зубов, купить рабочее кресло, прогуляться по Москве. И все это — с пользой для детей. Собрали для вас все актуальные акции и события февраля.

«ФрутоНяня» Производитель детского питания «ФрутоНяня» не первый год поддерживает фонд. И недавно он запустил новую благотворительную инициативу: до 15 апреля компания направит 1 рубль от каждой проданной пачки йогурта со вкусом яблоко-банан (200 г), детского «Снежка» (200 г) или классического творога (100 г) в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Клиника «ПрезиДЕНТ» Сеть стоматологических клиник «ПрезиДЕНТ» запустила бессрочную благотворительную акцию в филиале на станции метро «Сухаревская» (Москва, 1-й Коптельский переулок, дом 6/8). Приходите на гигиену полости рта или оставляйте отзыв о посещении. 100 рублей будет перечислено в фонд «Подари жизнь».

ERGONOMIKA Мебельный магазин ERGONOMIKA совместно с маркетплейсом OZON организовал благотворительную акцию в пользу «Подари жизнь». Все просто: если вы покупаете кресло Herman Miller (офлайн или онлайн на любой доступной платформе), фонд получает 2000 рублей. Если купите кресло на OZON и оставите отзыв, в «Подари жизнь» будет отправлено 6000 рублей. Московский дом книги Благотворительную акцию прошлого года продлили на 2026-й: на специальных выкладках в розничных магазинах Московского дома книги можно купить подарки (книги, канцтовары, хобби-товары и прочее) для подопечных фонда и оставить в боксе возле кассы. Все товары будут переданы детям, которые прямо сейчас проходят сложное лечение в больнице.

И несколько событий Спектакль «Царевна-лягушка» Благотворительное событие для жителей Приморского края: 15 февраля в 12:00 в киноконцертном зале «Россия» в поселке Кавалерово состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка». Чтобы получить билет, пожертвуйте любую сумму от 300 рублей на страничке события. Там же вы найдете контакты организаторов, к которым можно смело обращаться по всем вопросам о приобретении билетов и проходящих благотворительных мастер-классах. Благотворительный квартирник В деревне Низино (Ленинградская область) 15 февраля пройдет благотворительный квартирник. Организуют его волонтеры культуры в «Добро.Центре». Начало в 17:00. В программе — много хорошей музыки, танцев и возможность внести вклад в доброе дело, ведь вместо входного билета зрителям предлагают сделать пожертвование в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Экскурсии по Москве Новый месяц — новые благотворительные экскурсии! В феврале их запланировано четыре: по Сокольникам, бульварам и Сретенке, вдоль Китайгородских стен, а еще от Моховой по Волхонке. Каждый, кто поддержит инициативу пожертвованием, сможет ближе познакомиться с городом без дополнительной платы. Подробнее — здесь.