«Подарок от:важных людей»: отличные итоги

60 компаний, больше 22 миллионов рублей в помощь детям и добрые слова в адрес фонда: «Спасибо, что даете возможность делать добрые дела!» Мы благодарим всех, кто принял участие в акции, — ваша помощь бесценна.

Направить подарочный бюджет на помощь детям , а партнерам подарить открытки, нарисованные подопечными фонда, — в этом суть акции «Подарок от:важных людей». В 2025 году в ней приняли участие 60 компаний, в том числе 27 из Москвы, 6 из Санкт-Петербурга, по 2 из Самарской и Омской областей. Пришло 18 новых дарителей. А самой популярной картинкой этого года стал Пингвин — его выбрали 23 раза.

ООО «СК Тиберис»: «Благодарим за столь трогательную открытку! Желаем всем детям крепкого здоровья и веры в собственные силы! Ваш фонд творит чудеса! Поздравляем с праздниками и желаем только позитивных эмоций и событий!»

EMAILMATRIX: «Очень милые открытки, думаем, что клиенты будут тронуты и очень рады, что смогли стать частью такой доброй акции. Еще раз огромное спасибо за сотрудничество, было очень приятно с вами поработать! Пусть все будут здоровы!»

АО «Ренконс»: «Спасибо вам за возможность помочь тем, кто в этом нуждается».

Спасибо всем, кто принял участие в акции! Особенная благодарность тем, кто с нами не первый и даже не второй год! А также всем, кто принял решение присоединиться. Каждая компания, каждый человек важны, нужны и ценны.

«Скандипакк», ООО «ТЛС-ЛТ», АО «АГВ», ООО «ТСК», ООО «Союзмультфильм», бренд SOLGAR, БФ «Эволюция», ООО «ЛКП-Аудит», ООО «Типография ПМГ», ООО «Аиткулов и партнеры», ООО «Упаковочные решения», ООО «Кизельманн Рус», ООО «Орландис», АО «Упаковочные системы», «Расцветай», ООО «МКСКОМ», EMAILMATRIX, ООО «Омскреактив», адвокатское бюро «Гришаев, Маляренко и партнеры», ООО «ЭнтерЧейн», ООО «Абсолют Трейд», ООО «Майоли Фарма», «Мир манекенов», ООО «Сигнал Медиа», ООО «Мэйджор Трак Центр», ООО «Сигно Групп», ООО «А-Дата», АО «Ренконс», ООО «Премиум Эксперт», ООО «ВиКОС», ООО «МетаСистемс», ООО «Империалстрой», ООО «Юнитрэйн», ООО «Корда Групп», ООО «ИС», ООО «Мэйджор Авто Транс», ООО «МКН», AVS, ООО «Сантим-столица», ООО «Рубик-М», ООО «ПроЭксперт», ООО «Такелажно-монтажная фирма», ООО «Елена», АО «Группа РИТЭК», ООО «СК Тиберис», ООО НКО «Юмани», «Меркури Бизнес Девелопмент», LSconsulting, ООО «Фронтдеск», ООО «СТМ плюс», ООО «Джасткат», ООО «Биолибра», GV Gallery, ООО «Виламет», ЗАО «Компания Потребительская кооперация Севера», ООО «ИНЖТЕХКОМ СПб», одна анонимная компания и Лев Мико.