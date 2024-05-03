Первый класс, первый стих, первое сентября

«В этот яркий день осенний все для нас здесь в первый раз. С самым лучшим настроением я иду в свой первый класс!». Этот стишок рассказала на линейке первоклассница Маша, которая еще недавно не могла говорить из-за болезни.

«На линейке 1 сентября в больничной школе мне понравилось. Я нарядилась, звонила в колокольчик, а выступать перед ребятами было совсем не страшно, я бы еще так хотела! — рассказывает Маша. — Уроков у меня пока было немного. Больше всего мне хочется учить русский, нравится он мне».

К выступлению на линейке Маша с мамой Юлией подготовились за один день. Выбрали нарядное платье, надели шапочку с бантиком (обычные банты было не завязать, потому что волосы выпали из-за «химии»), и почти не волновались. На праздник шли с хорошим настроением, хотя вообще Маша собиралась пойти в первый класс в родном Нижнем Новгороде с друзьями и подругами.

В Центре Димы Рогачева Маша оказалась в апреле этого года: у девочки нашли опухоль в мягких тканях шеи, лица и головы. Из-за новообразования Маша мучилась от непроходящего насморка, с трудом говорила и ела. Лечение помогло быстро: уже в июне девочка стала выходить гулять на улицу, а в августе переехала из больницы на амбулаторную квартиру.

«Сперва Маше было тяжело в больнице, но сейчас она привыкла. Не боится никаких процедур, с детьми играет, только “химия” у нас тяжело проходит, — рассказывает Юлия. — Сейчас мы на квартире, много гуляем, ходим на качели и карусели. Развлекаемся рисованием, раскрасками, поделки всякие делаем. Дочь любит творчество и не любит кукол — говорит, они скучные». «Какие куклы? Телефоны — вот это я понимаю, вот это мое!» — смеется Маша.