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«Подарок от:важных людей»: акция стартовала

17 октября 2024Помощь компаний
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Это значит, что у нас есть для вашей компании необычное решение вопроса с  новогодними подарками, которое расскажет о вас и ваших ценностях лучше любых слов.

Эту акцию мы проводим ежегодно. Наши подопечные — самые отважные ребята —  рисуют праздничные открытки. Мы все оцифровываем, а вам остается только отправить открытки коллегам, бизнес-партнерам и всем, кто вам важен. Ну и, конечно, разделить радость как от предстоящего праздника, так и от оказанной детям поддержки.

В этом году подопечные фонда специально собирались вместе, чтобы нарисовать для вас яркие новогодние рисунки. А это значит, что у нас готовы новые интересные дизайны для открыток! Еще нам удалось расширить технические возможности, и теперь вы сможете не просто отправлять открытки, но и при желании использовать наши дизайны в «теле» поздравительного электронного письма. Это выглядит не только оригинально, но и — если честно — волшебно!

Подробнее об акции

«Подарок от:важных людей»

Новости

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«Подарок от:важных людей»: акция стартовала

Это значит, что у нас есть для вашей компании необычное решение вопроса с  новогодними подарками, которое расскажет о вас и ваших ценностях лучше любых слов.

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