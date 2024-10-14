«Подарок от:важных людей»: акция стартовала

Это значит, что у нас есть для вашей компании необычное решение вопроса с новогодними подарками, которое расскажет о вас и ваших ценностях лучше любых слов.

Эту акцию мы проводим ежегодно. Наши подопечные — самые отважные ребята — рисуют праздничные открытки. Мы все оцифровываем, а вам остается только отправить открытки коллегам, бизнес-партнерам и всем, кто вам важен. Ну и, конечно, разделить радость как от предстоящего праздника, так и от оказанной детям поддержки.

В этом году подопечные фонда специально собирались вместе, чтобы нарисовать для вас яркие новогодние рисунки. А это значит, что у нас готовы новые интересные дизайны для открыток! Еще нам удалось расширить технические возможности, и теперь вы сможете не просто отправлять открытки, но и при желании использовать наши дизайны в «теле» поздравительного электронного письма. Это выглядит не только оригинально, но и — если честно — волшебно!