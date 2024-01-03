Евгения Ванеева, которую вы знаете как автора видео «Подари жизнь» и ведущую подкаста РАК Happens, сделала удивительное открытие. Оказывается, ровно 15 лет прошло с момента, как врачи сказали ей, что лимфомы больше нет.
29 января у Жени день рождения. Работать в фонд она пришла через год после окончания факультета журналистики МГУ и с тех пор придумала, записала и смонтировала огромное количество самых разных видео. Попробовали бы вы поднять ее рюкзак с оборудованием!
Много раз Женя говорила, что больше никогда и никому не расскажет о своей болезни, но когда поняла, что прошло уже 15 лет, решила не просто рассказать и вспомнить, но еще и организовать сбор на платформе «Друзья фонда» для детей, которые еще только идут к своей победе.
Женя — отчаянная путешественница!
Фото: из личного архива
«Я Женя, видеограф, путешественница, любимая дочь, сестра, жена, хороший друг и, надеюсь, человек! Но этого списка могло бы не быть... Если бы однажды 15 лет назад врачи, фонд "Подари жизнь" и большое количество неравнодушных людей не помогли бы мне справиться с четвертой стадией лимфомы Ходжкина.
Моя кампания не случайно называется "из 15 в 30". Совсем недавно мой врач, взглянув на очередные анализы, воскликнула: "Обалдеть, тебе уже тридцать". А я, глядя на нее, подумала: "Обалдеть, так мне уже тридцать!" А это значит, что полжизни без рака!»
Из 15 в 30
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Новости
Полжизни без рака
Евгения Ванеева, которую вы знаете как автора видео «Подари жизнь» и ведущую подкаста РАК Happens, сделала удивительное открытие. Оказывается, ровно 15 лет прошло с момента, как врачи сказали ей, что лимфомы больше нет.
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