Полжизни без рака

Евгения Ванеева, которую вы знаете как автора видео «Подари жизнь» и ведущую подкаста РАК Happens , сделала удивительное открытие. Оказывается, ровно 15 лет прошло с момента, как врачи сказали ей, что лимфомы больше нет.

29 января у Жени день рождения. Работать в фонд она пришла через год после окончания факультета журналистики МГУ и с тех пор придумала, записала и смонтировала огромное количество самых разных видео. Попробовали бы вы поднять ее рюкзак с оборудованием!

Много раз Женя говорила, что больше никогда и никому не расскажет о своей болезни, но когда поняла, что прошло уже 15 лет, решила не просто рассказать и вспомнить, но еще и организовать сбор на платформе «Друзья фонда» для детей, которые еще только идут к своей победе.