Помогать регулярно легко и приятно

И очень важно: из ежемесячных пожертвований складывается огромная помощь детям. Но чем это удобно вам? Чтобы оформить подписку, нужно однажды потратить две минуты времени, выбрав сумму, которая вам подходит.

А еще можно рассказать об этом друзьям! Да, 100, 300, 500 рублей могут спасти жизнь. Но есть нюанс — это правило работает, когда помощь приходит регулярно. И когда в ней участвует много или очень много людей.

С 2017 года на ежемесячные пожертвования в «Подари жизнь» подписалось больше 30 000 человек, в итоге в фонд поступило более 455 млн рублей. На эти средства мы смогли закупить в больницы необходимые лекарства, реагенты, расходные материалы и оплатить лечение конкретных пациентов. Благодаря регулярным пожертвованиям нам удавалось делать главное: планировать траты, оценивать возможности и распределять силы и оказывать помощь оперативно.