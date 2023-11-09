И очень важно: из ежемесячных пожертвований складывается огромная помощь детям. Но чем это удобно вам? Чтобы оформить подписку, нужно однажды потратить две минуты времени, выбрав сумму, которая вам подходит.
А еще можно рассказать об этом друзьям! Да, 100, 300, 500 рублей могут спасти жизнь. Но есть нюанс — это правило работает, когда помощь приходит регулярно. И когда в ней участвует много или очень много людей.
С 2017 года на ежемесячные пожертвования в «Подари жизнь» подписалось больше 30 000 человек, в итоге в фонд поступило более 455 млн рублей. На эти средства мы смогли закупить в больницы необходимые лекарства, реагенты, расходные материалы и оплатить лечение конкретных пациентов. Благодаря регулярным пожертвованиям нам удавалось делать главное: планировать траты, оценивать возможности и распределять силы и оказывать помощь оперативно.
Как подписаться на регулярные пожертвования?
Это можно сделать на сайте в разделе «Помочь».
В мобильном приложении фонда в разделе «Помочь». Вы вводите данные банковской карты (один раз). Сумму определяете сами. Списания происходят автоматически, о чем вы обязательно получите сообщение заранее. Все очень удобно.
А еще в июне 2023 года Сбер выпустил обновленную благотворительную карту «Подари жизнь» на платежной системе «Мир». Подписываться на регулярные пожертвования можно в личном кабинете.
Или в приложении Сбера можно создать автоплатеж. Для этого нужно зайти в раздел «Автоплатежи» → «Подключить новый» → ввести в поисковой строке Подари жизнь и выбрать «Подари жизнь». Сумму автоплатежа вы устанавливаете сами.
Новости
Помогать регулярно легко и приятно
И очень важно: из ежемесячных пожертвований складывается огромная помощь детям. Но чем это удобно вам? Чтобы оформить подписку, нужно однажды потратить две минуты времени, выбрав сумму, которая вам подходит.
Помогайте. И все сложится
Сегодня у фонда «Подари жизнь» день рождения. Нам исполняется 17 лет. В честь праздника мы запускаем интерактивный проект «Помогайте. И все сложится».
Свежие новости о ящиках для пожертвований
Теперь увидеть ящики для пожертвований фонда «Подари жизнь» можно только в Москве и Московской области. Рассказываем, почему (и что делать, если они встретятся вам в регионах), а также сообщаем другую актуальную информацию.