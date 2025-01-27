Правила успешного комьюнити

От Андрея Корельского, организатора забега Legal Run, вошедшего в этом году в рейтинг лучших профессиональных сообществ юридического рынка. Что надо (а главное, что не надо) делать, чтобы постоянно быть в развитии?

Двигаться маленькими шагами Как в случае с любым стартапом, предположить, взлетит он или нет, на первом этапе совершенно невозможно. Даже не с точки зрения комьюнити, репутации или уважения на рынке, а именно физически, как проект. Поэтому мы просто шли вперед шаг за шагом. Не держа в голове, что должны стать суперкрутым проектом.

Андрей Корельский (слева) с почетной наградой Фото: из личного архива

Быть искренним Что подкупало людей? Наш искренний подход: мы действительно болеем за свой проект. И коллеги присоединялись. Как участники, так и партнеры, спонсоры и волонтеры. Вот так и образовалось это большое сообщество людей — не только юристов, кстати, а еще их знакомых, близких, друзей и даже их соседей. И конечно, мы не думали, когда все это начиналось, что у проекта будет такое развитие. В этом году Legal Run исполнится 12 лет. Привязка к поводу Как все началось? В 2014 году в майские праздники я думал над тем, как бы отметить профессиональный праздник юристов — День адвокатуры, который празднуется 31 мая. Случайно выяснилось, что 31 мая еще и Всемирный день отказа от курения (то есть стоит сделать что-то для здоровья), ну а следом идет 1 июня — День защиты детей. И вот тут пазл и сложился: можно объединить эти три составляющие. И получился Legal Run — проект, участвовать в котором я сначала предложил сотрудникам своей компании и коллегам по цеху. Потом мы запостили призыв в соцсетях и быстро сделали небольшой сайт для регистрации.

Мы действительно болеем за свой проект. И коллеги присоединялись. Как участники, так и партнеры, спонсоры и волонтеры. Вот так и образовалось это большое сообщество людей. Андрей Корельский, организатор Legal Run

Четкая подготовка На наш первый забег около Новодевичьего монастыря пришли больше 200 человек. Все прошло отлично, хотя никакого опыта организации подобных событий у нас не было, но людям понравилось, и мы стали получать письма от потенциальных участников. Начали появляться новые люди, новые города, запросы, как провести забег. Мы всем давали четкий скрипт, дорожную карту и всем помогали с организацией. И вот так с каждым годом на карте забегов зажигались все новые и новые города. В этом году к нам обратились юристы из Барнаула, будут юристы из Ижевска и Иркутска — надеемся, что в этом году будет первый «Байкал Legal Run». Распространение информации Как распространялась информация о забегах? Личные связи, нетворкинг, сарафанное радио. Как говорится, это база. Если вам что-то нравится, вы захотите поделиться этим со своими друзьями, близкими и коллегами. Информация о нас стала расходиться большими кругами. Сейчас, наверное, сложно найти людей на российском юридическом рынке, кто не знал бы о проекте Legal Run.

Legal Run: забеги разных лет 1 из 5

Продвижение, доступное каждому Мы сделали простой сайт, вели страницы в социальных сетях, в прошлом году сделали страницу в «Телеграме». Нам было важно, чтобы информация была везде, чтобы люди могли физически куда-то прийти и сразу понять, о чем это. Но в начале, да, обращались к своим близким, знакомым, друзьям. В том числе на предмет помощи — финансовой, организационной, волонтерской. А потом уже люди сами писали нам, проявляли инициативу, и мы принимали их в сообщество. Критерии отбора участников Критерии для участников самые простые: добросовестность и добропорядочность. Мы открыты для юристов, не замешанных в скандалах, вопросах, связанных с коррупцией, с чем-то еще неприглядным для юридической сферы. Заказные тендеры, откаты, компроматы — это мимо нас. Мы хотим, чтобы наш проект был для порядочных людей, и приглашаем людей с хорошей репутацией. Они заходят в проект и, если все ок, остаются с нами надолго. А если что-то идет не так, то через какое-то время они сами потихонечку устраняются.

Андрей Корельский и оргкомитет Legal Run, сотрудники адвокатского бюро КИАП Фото: из личного архива

Выстоять в тяжелые времена В 2018 году из-за чемпионата мира по футболу были большие ограничения на любые массовые мероприятия, кроме футбола. Нам пришлось сокращать количество участников, делать небольшие забеги. Потому что согласовать проведение большого мероприятия было физически невозможно. Мы смотрели на это как на шанс попробовать другие форматы. Например, формат флешмобов, когда люди собирались небольшими компаниями, с друзьями в парках или на набережных и просто бегали. Но даже в этом формате мы собирали приличные суммы для детей. Во время ковида тоже были ограничения. И тоже были весьма успешные флешмобы. Ну и три года назад мы столкнулись с тем же. Хорошо, что у людей всегда находятся энергия, силы и возможности продолжать жить, бегать, делать добрые дела. Иногда «нет» — это тоже ответ Трудности есть всегда. Это обычная история, мы же живем не в вакууме и не в каком-то искусственном мире, где все стерильно и идеально. У нас постоянно возникают очень разные ситуации (в городах и странах), на которые мы никак не можем повлиять. Поэтому мы принимаем реальность как есть и под нее подстраиваемся. Находим решения, от чего-то отказываемся, ищем другие варианты, чтобы все-таки сделать. Если решения нет, просто не проводим мероприятие. Это тоже выход. Флешмобы нас сильно выручали. Люди сами собирались (хотя иногда это были весьма внушительные компании — сотни человек), старт — финиш — разошлись. Главное — был душевный порыв, чтобы провести забег.

Legal Run не коммерческий проект, а благотворительный. 80% сотрудников моей компании помогают на забегах Legal Run в день мероприятия. Андрей Корельский, организатор Legal Run

Отобрать команду Конечно, у меня есть команда. Я идейный вдохновитель всей этой истории, но проект всегда делался с участием огромного количества людей. В Москве готовить мероприятия помогают десятки волонтеров, а во время забегов — уже сотни. Организацией занимаются сотрудники моей компании, ребята из бэк-офиса, маркетинга, финансов. Помимо основной работы, в свободное время. Но чем ближе к старту, тем больше времени уходит уже не на работу, а на сам забег. Я это понимаю, но других людей нет. И нанимать кого-то специально за деньги — значит уменьшать размер сбора для детей. А ведь наша идея — не просто провести классное мероприятие и всем порадоваться, надо, чтобы и сборы были соответствующие. Если вы собираете миллион, а на благотворительность отдаете 10 тысяч, то это какой-то странный фандрайзинг. Поэтому здесь все должно быть сбалансировано. Лучшее — враг хорошего: да, иногда хочется сделать красивее, дороже и богаче, но Legal Run не коммерческий проект, а благотворительный. Так что, да, 80% сотрудников моей компании помогают на забегах Legal Run в день мероприятия. Раздевалки, камеры хранения, помощь на трассе, регистрация… Плюс присоединяются коллеги из других фирм. Опытные волонтеры, которые с нами уже много лет, руководят новичками, за что им низкий поклон.

Legal Run Итоги забега в 2024 году

Забыть споры и конфликты В проекте принимают участие юристы из разных компаний, зачастую они конкуренты и представляют интересы своих клиентов в серьезных спорах, банкротстве, уголовных делах. Но во время Олимпийских игр по завету Пьера де Кубертена зарывается топор войны: споры и конфликты приостанавливаются. Так и у нас. В понедельник мы можем спорить друг с другом в судах, а в выходные собираемся вместе и делаем одно общее дело. Общаясь, улыбаясь, опираясь друг на друга. И так происходит везде, в каждом городе-участнике. Видеть силу сообщества в людях Многие компании используют Legal Run в качестве спортивного тимбилдинга, когда коллеги могут пообщаться, пробежаться, а потом продолжить, организовав совместный кемпинг. Некоторые используют забеги как возможность встретиться с однокурсниками, одногруппниками из университетов, бывшими коллегами. То есть на мероприятие люди приходят не только ради спортивной или благотворительной составляющей, но и ради личного общения, чтобы встретиться и отлично провести время вместе.

Legal Run: забеги разных лет Фото: из личного архива