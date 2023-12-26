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Legal Run: подводим итоги

24 июня 2024Репортаж
Текст:
Елена Шевченко
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И делаем это с большой радостью: 5000 юристов из более чем 50 городов и 15 стран мира приняли участие в Международном благотворительном забеге Legal Run 2024. В этом году забег прошел уже в одиннадцатый раз.

Проект стартовал 27 апреля, в середине мая состоялся главный московский старт в Мещерском парке, постепенно Legal Run захватывал все больше территорий, стран и городов. География забегов в этом году обширна: Дубай, Казань, Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Кипр, Саратов, Ростов-на-Дону, Сербия, Красноярск, Екатеринбург, Волгоград, Милан, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Владивосток, Самара, Мурманск, Воронеж.

8 млн рублей

для подопечных «Подари жизнь»

Эстафету марафона Legal Run подхватили флешмобы юристов в рамках проекта Global Legal Run, которые прошли в Лос-Анжелесе, Праге, Белгороде, Сан-Франциско, Вашингтоне, Дергачях, Сопоте, Берлине, Красном куте, Джексонвилле, Новых Бурасах, Томске, Пугачеве, Симферополе, Энгельсе, Курске и других городах земного шара.

Общее количество юристов-участников Legal Run в этом году превысило 5 000 человек. Над забегами в разных городах работало более 300 организаторов и волонтеров, неравнодушных к спорту и благотворительности.

Подготовка к забегу в парке Мещерский

Фото: Legal Run

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За 11 лет существования проекта было собрано более 35 млн рублей и оказана поддержка 111 детям! 

В этом году помощь получили: Эльмира Грибанова (Владивосток), Арина Ветрова (Новый Уренгой), Хатича Худжаерзода (Мордовия), Артем Казмиров (Ростовская область), Мухаммад Даниялов (Махачкала), Арсений Панцов (Москва), Рахима Тынычбекова (Кыргызстан), Вика Вохминцева (Йошкар-Ола), Никита Игнатьев (Тюмень), Кирилл Русин (Московская область), Юлия Тюльпенева (Ульяновск), Радион Аникейчик (Джубга), Кирилл Филин (Брянская область), Артем Горбачев (Железногорск).

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На сайте проекта Legal Run

Новости

Все новости

Legal Run: подводим итоги

И делаем это с большой радостью: 5000 юристов из более чем 50 городов и 15 стран мира приняли участие в Международном благотворительном забеге Legal Run 2024. В этом году забег прошел уже в одиннадцатый раз.

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