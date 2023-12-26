Legal Run: подводим итоги

И делаем это с большой радостью: 5000 юристов из более чем 50 городов и 15 стран мира приняли участие в Международном благотворительном забеге Legal Run 2024. В этом году забег прошел уже в одиннадцатый раз.

Проект стартовал 27 апреля, в середине мая состоялся главный московский старт в Мещерском парке, постепенно Legal Run захватывал все больше территорий, стран и городов. География забегов в этом году обширна: Дубай, Казань, Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Кипр, Саратов, Ростов-на-Дону, Сербия, Красноярск, Екатеринбург, Волгоград, Милан, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Владивосток, Самара, Мурманск, Воронеж.

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Эстафету марафона Legal Run подхватили флешмобы юристов в рамках проекта Global Legal Run, которые прошли в Лос-Анжелесе, Праге, Белгороде, Сан-Франциско, Вашингтоне, Дергачях, Сопоте, Берлине, Красном куте, Джексонвилле, Новых Бурасах, Томске, Пугачеве, Симферополе, Энгельсе, Курске и других городах земного шара. Общее количество юристов-участников Legal Run в этом году превысило 5 000 человек. Над забегами в разных городах работало более 300 организаторов и волонтеров, неравнодушных к спорту и благотворительности.

Подготовка к забегу в парке Мещерский Фото: Legal Run 1 из 7