И делаем это с большой радостью: 5000 юристов из более чем 50 городов и 15 стран мира приняли участие в Международном благотворительном забеге Legal Run 2024. В этом году забег прошел уже в одиннадцатый раз.
Проект стартовал 27 апреля, в середине мая состоялся главный московский старт в Мещерском парке, постепенно Legal Run захватывал все больше территорий, стран и городов. География забегов в этом году обширна: Дубай, Казань, Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Кипр, Саратов, Ростов-на-Дону, Сербия, Красноярск, Екатеринбург, Волгоград, Милан, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Владивосток, Самара, Мурманск, Воронеж.
8 млн рублей
для подопечных «Подари жизнь»
Эстафету марафона Legal Run подхватили флешмобы юристов в рамках проекта Global Legal Run, которые прошли в Лос-Анжелесе, Праге, Белгороде, Сан-Франциско, Вашингтоне, Дергачях, Сопоте, Берлине, Красном куте, Джексонвилле, Новых Бурасах, Томске, Пугачеве, Симферополе, Энгельсе, Курске и других городах земного шара.
Общее количество юристов-участников Legal Run в этом году превысило 5 000 человек. Над забегами в разных городах работало более 300 организаторов и волонтеров, неравнодушных к спорту и благотворительности.
Фото: Legal Run
За 11 лет существования проекта было собрано более 35 млн рублей и оказана поддержка 111 детям!
В этом году помощь получили: Эльмира Грибанова (Владивосток), Арина Ветрова (Новый Уренгой), Хатича Худжаерзода (Мордовия), Артем Казмиров (Ростовская область), Мухаммад Даниялов (Махачкала), Арсений Панцов (Москва), Рахима Тынычбекова (Кыргызстан), Вика Вохминцева (Йошкар-Ола), Никита Игнатьев (Тюмень), Кирилл Русин (Московская область), Юлия Тюльпенева (Ульяновск), Радион Аникейчик (Джубга), Кирилл Филин (Брянская область), Артем Горбачев (Железногорск).
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На сайте проекта Legal Run
Новости
Legal Run: подводим итоги
И делаем это с большой радостью: 5000 юристов из более чем 50 городов и 15 стран мира приняли участие в Международном благотворительном забеге Legal Run 2024. В этом году забег прошел уже в одиннадцатый раз.
Один день из жизни фонда
Решить, какими новостями поделиться с благотворителями, придумать новые способы помогать, подготовить отчеты и благодарности, обеспечить детей лекарствами, устроить мастер-класс для волонтеров.
Праздник к нам приходит!
Детей в Центре Димы Рогачева навестили с яркими музыкальными программами Дмитрий Хрусталев с группой «Фрукты», певица Нюша, актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной и группа «О! Марго».