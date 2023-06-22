|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Карачев (Брянская область)
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
15.09.2023
Все стабильно, Кирилл выписан.
16.08.2023
Средства на помощь Кириллу и другим детям собраны. Спасибо!
Кириллу в середине июля провели трансплантацию костного мозга. Восстановление идет планово, мальчик уже переведен в стационар кратковременного лечения.
22.06.2023
На тридцатые сутки после ТКМ Кириллу проведут анализ методом ELISPOT, который позволит понять, сколько Т-клеток памяти к различным бактериям и вирусам содержится в крови. Если эти клетки есть, можно воздержаться от назначения противовирусных препаратов и дождаться, когда организм сам сможет побороть инфекцию. Ведь лечение противовирусными препаратами не только дорогостоящее, но еще и токсичное.
Исследование методом ELISPOT проводят в Центре Димы Рогачева почти каждый день. Ежегодно в нем нуждаются сотни ребят, причем, как правило, этот анализ требуется во время лечения не один раз. Чтобы его провести, необходимы специальные реагенты. Одного набора хватает на 60 исследований. В год таких наборов нужно 20, а это 5 млн рублей.
У Кирилла анализ еще впереди. А Ваня (герой нашего видео), Лия и Эмиль уже прошли тест и не раз. В итоге Ване лечение не было назначено, Лие его отменили за ненадобностью, а у Эмиля результаты подтвердили, что терапия работает. Читайте подробности про ребят, смотрите видео, помогайте детям лечиться и побеждать.
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Рассказ о детях
Эмиль и его 256 дней
На тридцатый день после пересадки костного мозга десятилетнему Эмилю провели анализ методом ELISPOT. Это исследование позволило определить, что противовирусная терапия для мальчика подобрана верно.
Реагенты для Кирилла и не только
Каждый этап сложного лечения сопровождается диагностическими процедурами и различными анализами. Без этого невозможен ни правильный диагноз, ни верная терапия. А чтобы проводить исследования, нужны реагенты.