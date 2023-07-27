«Приеду домой и заведу себе собаку»

У Вики опухоль головного мозга, после операции и лечения, девочка потеряла зрение. Но не вкус к жизни. Вика обожает собак и когда на день рождения ей предложили экскурсию в Школу собак-проводников, она сразу же согласилась.

Двенадцатый день рождения Вика встретила в больнице. Зная, что девочка очень любит животных, фонд «Подари жизнь» и Всероссийское общество слепых решили подарить ей экскурсию в школу подготовки собак-проводников. Новость о предстоящей поездке Вика встретила с восторгом и постоянно спрашивала у бабушки Надежды, какое сегодня число — считала дни.

Вика с инструктором Марией и лабрадором Пандой Фото: Карине Круглова

На экскурсии девочка прошла полосу препятствий вместе с проводником-лабрадором Пандой, играла с щенками, а также узнала много нового о подготовке собак-поводырей. А еще получила подарок от группы компаний ВИК. «Я очень обрадовалась, когда мне сказали, что я поеду на экскурсию. С нетерпением ждала, когда наступит этот день. Больше всего мне понравилось кормить и гладить собак, а еще — как одна из них подавала мне лапу и гавкала по команде, — радостно вспоминает Вика. — Хочется теперь еще к зверюшкам куда-нибудь съездить! Я вообще люблю животных, у меня раньше были рыбки, хомячки, морская свинка. Когда приеду домой, обязательно кого-нибудь себе заведу!»

Настоящий праздник с подарками Фото: Школа подготовки собак-проводников 1 из 5