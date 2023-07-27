«Приеду домой и заведу себе собаку»

У Вики опухоль головного мозга, после операции и лечения, девочка потеряла зрение. Но не вкус к жизни. Вика обожает собак и когда на день рождения ей предложили экскурсию в Школу собак-проводников, она сразу же согласилась.
Двенадцатый день рождения Вика встретила в больнице. Зная, что девочка очень любит животных, фонд «Подари жизнь» и Всероссийское общество слепых решили подарить ей экскурсию в школу подготовки собак-проводников. Новость о предстоящей поездке Вика встретила с восторгом и постоянно спрашивала у бабушки Надежды, какое сегодня число — считала дни.
Вика с инструктором Марией и лабрадором Пандой
Фото: Карине Круглова
На экскурсии девочка прошла полосу препятствий вместе с проводником-лабрадором Пандой, играла с щенками, а также узнала много нового о подготовке собак-поводырей. А еще получила подарок от группы компаний ВИК.
«Я очень обрадовалась, когда мне сказали, что я поеду на экскурсию. С нетерпением ждала, когда наступит этот день. Больше всего мне понравилось кормить и гладить собак, а еще — как одна из них подавала мне лапу и гавкала по команде, — радостно вспоминает Вика. — Хочется теперь еще к зверюшкам куда-нибудь съездить! Я вообще люблю животных, у меня раньше были рыбки, хомячки, морская свинка. Когда приеду домой, обязательно кого-нибудь себе заведу!»
Фото: Школа подготовки собак-проводников
Вика лечится с 2018 года — с тех пор, как у нее нашли опухоль головного мозга. После операции в 2021 году девочка потеряла зрение. Тем не менее, она много читает, делает украшения, в перерывах между лечением готовит дома вместе с бабушкой: сама режет салаты, замешивает тесто для блинов, лепит пельмени. Конечно, больше всего ей хочет поскорее закончить лечение и вернуться домой. А после экскурсии к этим простым и понятным желаниям добавилось еще одно: завести собаку!
От всей души благодарим школу подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых за подарок для Виктории! Вы подарили девочке настоящий праздник и огромный заряд положительных эмоций, которых так не хватает в больнице.
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«Приеду домой и заведу себе собаку»
У Вики опухоль головного мозга, после операции и лечения, девочка потеряла зрение. Но не вкус к жизни. Вика обожает собак и когда на день рождения ей предложили экскурсию в Школу собак-проводников, она сразу же согласилась.
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