«Просто беру и делаю»

Ко Дню отца вместе с журналом для родителей «Нет, это нормально» рассказываем историю Ильнура Вахитова, папы четырехлетней Даши. Мы привыкли, что в больнице с детьми остаются мамы, но и папы тоже! Слово Ильнуру.

Даше было всего два года. Она нормально росла, бегала, прыгала. А потом мы заметили, что у нее поменялся цвет кожи. И ходить ей стало тяжело. Дочь постоянно просилась в коляску, на руки. На ее день рождения в гости пришла моя сестра. Она медик. Вошла и сразу сказала: «А давайте-ка Дашу к врачу — и побыстрее». Мы поехали, сдали анализы. И тут же — подозрение на острый лейкоз, медлить нельзя, срочно в больницу. Дашу моментально забрали в реанимацию. Это был очень сложный момент.

Ильнур и Даша в больнице Фото: из личного архива

Сложно, потому что пришлось оставить ее впервые в жизни одну. Даша у нас такая ручная всегда была, никого не подпускала к себе, только меня и маму, и вот у нас ее забрали на сутки. На следующий день мы с женой приехали, стояли под дверью реанимации, думали, что нам делать и как. Решили, что в больницу с Дашей буду ложиться я. У нас трое детей, и тылы надо было, конечно, прикрыть: готовить, уроки делать, в секции детей водить, просто быть с ними рядом. Кроме того, я понимал, что жене будет труднее, чем мне: я все-таки более сдержанный человек, а она, наоборот, эмоциональный. Я думаю, что тогда мы все правильно сделали. Вообще получилось, что все заботы мы пополам делили. Анализ, например, сдали, я с Дашей в больнице, а мама бегом в Рогачева, чтобы успеть отвезти. Даша пришла в себя, мы за мамой, забрали ее — и все вместе домой. Настоящая командная работа!

Семья: старшая дочь Арина, мама девочек Екатерина, Даша и Ильнур Фото: из личного архива

Папы в больницах есть Немного, но есть. Очень боевые. Кстати, их пример многих мотивирует. Так же лежат с детьми, так же во все вникают, все делают. Выносливость у нас другая. Мы можем не спать сутками. Я вот почти два месяца не спал. А можем и не есть: бывает, что день прошел, а ты так ничего и не съел. И настрой какой-то другой. Наверное, мы более стрессоустойчивые? Или вот надо принять важное и тяжелое какое-то решение. Мама, может быть, будет бояться, а папа берет и делает. Как-то так. Надо всегда идти вперед. Убираешь все в сторону, просто встаешь на эту дорожку — и все. Мамы иногда, конечно, удивлялись мне: как это папа может справиться с таким маленьким ребенком? Но вообще в больнице все живут как одна большая семья. Все друг другу на помощь приходят.

Больница меня сильно изменила. Я вообще стал ко всему по-другому относиться. Нет ни агрессии, ни злости. Доброта ко всем. Еще больше детей стал любить. Без разницы — свои, не свои. Ильнур Вахитов, папа Даши, подопечной фонда

Больница меня сильно изменила. Я стал ко всему по-другому относиться. Нет ни агрессии, ни злости. Доброта ко всем. Еще больше детей стал любить. Без разницы — свои, не свои. Планов особо не строим. Живем и живем. Есть одна большая мечта — всем съездить на море. И наша семья после этих испытаний точно стала сильнее. Хотя до конца отойти мы еще не можем. Даша-то, наверное, не все понимает, для нее болезнь — обыденность. В жару на дачу девочки ездили, дедушка бассейн им надул, Дашка первый раз в жизни плавала. Была абсолютно счастлива. Это лето у нее прошло очень хорошо. Первое лето, когда все разрешали.