«Мы, семья, сгруппировались, стали командой»

В полтора года Лера проходила плановый медицинский осмотр и так хорошо себя вела на УЗИ сердца, что врач предложил посмотреть что-нибудь еще. Посмотрели почки. С этого момента жизнь семьи перевернулась с ног на голову.

«Были обнаружены множественные образования обеих почек, притом что их функция совершенно не страдала и болезнь никак не давала о себе знать. Врач сразу все поняла, мы-то, конечно, нет. Но из кабинета она нас провожала с бумажкой, на которой были написаны имена и фамилии врачей, к которым нужно обратиться. И пометка, что это нужно сделать завтра, — рассказывает Галина Кукуджанова, мама трехлетней Валерии. — Поскольку случай Леры редкий и сложный, мы попали на лечение в Центр Димы Рогачева.

Галина, Валерия, Константин Фото: из личного архива

Оказалось, что эта коварная болезнь проявляет себя на довольно поздних стадиях. Да, у ребенка выпирал животик, но мы списывали это на то, что она наконец-то стала больше есть (всегда была слишком выборочна в еде). А потом, конечно, узнали, что выпирающий живот — это один из визуальных признаков нефробластомы. Начинать лечение нужно было срочно. Каждые две недели Лера получала препараты химиотерапии. Отклик был превосходным: за три месяца опухоли уменьшились в два раза. Последнюю, 22-ю “химию” дочь получила в августе 2024 года, ровно в мой день рождения. До сих пор помню эти шприцы с кислотным желто-зеленым раствором. Отклик на препарат был хорошим, а вот реакция на него — плохой: понятно, что Леру тошнило и чувствовала она себя неважно. Но когда через 12 курсов “Космегена” контрольная МРТ показала уменьшение на 80 процентов, нас просто окрылило.

Нас — это всю семью. Потому что в лечение включились все. Оно велось амбулаторно: каждый раз мы приезжали утром и уезжали вечером. Суммарно это заняло чуть больше года. Потом было шесть курсов другого препарата, после чего нас отпустили на поддержку. Было тревожно. В начале лечения мы же получили отличные результаты, но потом все “заглохло”: не было ни отрицательной, ни положительной динамики, опухоли зафиксировались в одном объеме. Мы видели это и на УЗИ, и на МРТ. Врачи каждый раз смотрели в эти 50 оттенков серого на экране и оценивали улучшение по глубине серого цвета. А мы каждый раз получали формулировку “без отрицательной динамики”, что называется “стакан наполовину пуст, наполовину полон”, и шли лечиться дальше. Но на “химии” мы понимали, что это более-менее безопасно, ничего нового, наверное, не вырастет. Хотя и был минимальный риск развития метастазов. А вот когда основное лечение закончилось, мы, конечно, сильно волновались перед каждым новым плановым обследованием.

Мы сгруппировались. Я, муж, две бабушки, няня. Стали командой. У нас все было расписано, все строилось на взаимопомощи, взаимной поддержке. Галина Кукуджанова, мама Валерии

Я все это так говорю, как будто сама медик. На самом деле я эксперт по информационной безопасности. Просто каждая мама, которая проходит с ребенком через лечение онкологического заболевания, становится своего рода врачом. В день, когда Лере поставили диагноз, я вышла из больницы, села за руль и поняла, что у меня начал дергаться глаз. Честно скажу, он дергается до сих пор, только уколы ботокса могут это затормозить. Но как только действие препарата заканчивается, глаз начинает дергаться снова. Все время лечения было чередой волнений, окрылений, надежд и страхов. Дихотомия такая. Однозначно помогало единение семьи вокруг проблемы. Мы сгруппировались. Я, муж, две бабушки, няня. Стали командой. У нас все было расписано, все строилось на взаимопомощи, взаимной поддержке. Каждый раз мы решали, кто повезет Леру на капельницу, все друг друга страховали. Ездили парами, я с мужем или с бабушкой. Чередовались. Потому что еще надо было ездить на всякие манипуляции, их было много. А Лера же совсем маленькая, с ней постоянно надо было обо всем договариваться.

Вообще это был сложный путь. Под действием “химии” у дочери постоянно что-то чесалось или болело, она совсем не хотела есть, но ее нужно было кормить. И приходилось сквозь собственные слезы буквально разжимать ей рот, чтобы положить туда ложку пюре или влить шприц с ромашковым чаем. Абсолютно точно этот путь невозможно пройти без поддержки и крепкого тыла. А еще мне очень помогала работа. К моей ситуации отнеслись с большим пониманием, за мной сохранили место, я то работала на полставки, то уходила на два месяца на глухой больничный. Но все-таки продолжала что-то делать, участвовала в рабочих процессах, и это отвлекало, помогало сменить фокус. В Центре Рогачева мы познакомились с семьями, мамами, послушали другие истории. Думаю, что никто так не понимает тебя, как родители, которые проходят тот же путь. Очень поддерживающее комьюнити.

Мы с мужем задумались о расширении “команды”, рассказали об этом Лере. Она к затее отнеслась с энтузиазмом. Уже выбирает имена. Галина Кукуджанова, мама Валерии

И я очень благодарна врачам. И за помощь, и за тот заряд, который они несут: детский рак лечится. Притом что когда мы поступили, у ребенка все было сильно плохо. На первых встречах с онкологами я плакала, не приходя в сознание. Мы даже записывали на диктофон наши беседы, чтобы потом осознать, что мы обсуждали. А обсуждали мы какие-то фантастические вещи: трансплантацию почек, кто мог бы стать донором… В нашем случае обошлось без операции, только “химия”, спасибо препарату “Космеген” и его влиянию. Сейчас я понимаю, что в том, что Лера столкнулась с проблемой совсем еще маленькой, есть свой плюс: она не понимала, что болеет. Для нее болезнь — это кашель, сопли, температура. Поэтому когда мы едем в больницу сдавать анализы, она спрашивает: “А почему? Я же не болею”. И мы аккуратно объясняем, что все это профилактика, чтобы ничего и не заболело. Однажды кто-то сказал: “Мы полетим на море, когда ты выздоровеешь”, она очень удивилась: “Так я же и не болею”. Думаю, нам повезло, что она не считает себя больной. Что это сложное время не наложило своего отпечатка.