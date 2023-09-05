Путь лекарства: от покупки до ребенка

Как работает и чем занимается департамент медицинских программ — сердце фонда? Его главная задача — закупка лекарств для детей в больницах и оборудования для клиник. А приоритет — лучшие цены и, конечно, скорость.

Департамент медицинских программ — это пять сотрудников, которые обрабатывают более 5000 заявок в год. И это только часть того, что обычно поступает в фонд (например, заявки адресной помощи, которых так же много, обрабатывает другой отдел).

5000 заявок в год поступает в департамент медицинских программ

Запросы приходят в фонд из клиник и могут быть самыми разными. От покупки высокотехнологичного современного оборудования до расходных материалов, реагентов и влажных салфеток на несколько отделений сразу. От запроса на поиск и активацию донора костного мозга до закупки лекарств, на всю клинику для помощи сразу десяткам детей или для одного конкретного ребенка. Работа с заявкой, или, как это называется в фонде, потребностью, идет по определенной схеме. Она обязательна для любого одобренного экспертным советом запроса, даже если в месяц их будет, к примеру, более 450.

Шаг 1. Проверка От больницы поступает запрос — врачебное обоснование, почему ребенку требуется именно это лекарство и почему его не может приобрести клиника. Департамент медицинских программ внимательно изучает заявку и при необходимости запрашивает дополнительную информацию. Прежде всего важно проверить, не остался ли этот препарат в аптеке больницы. Бывает, что фонд закупил лекарство для одного ребенка, но оно ему не понадобилось, потому что изменилась схема терапии. Тогда больница просто передает препарат другому пациенту, а фонд, соответственно, его не покупает, потому что заявка становится неактуальной. Такой подход позволяет эффективно распределять средства благотворителей. Так, в сентябре заявки были одобрены и реализованы для 250 детей.

Сотрудникам медотдела удается делать два важных дела одновременно: вовремя оказывать помощь детям и реализовать деньги благотворителей максимально эффективно.

Когда речь идет о незарегистрированных лекарствах, к заявке обязательно добавляется заключение врачебного консилиума. Работа с такими запросами — отдельный сложный и длинный путь. В сентябре, например, таких заявок было семь. В просьбе о закупке оборудования должны быть указаны его технические характеристики и очень подробное обоснование, почему оно нужно детям и что случилось с предыдущим прибором (к примеру, устарел или вышел из строя). Если подробное обоснование отсутствует, то заявка не может быть рассмотрена. Просьб на покупку мелкого оборудования, реагентов и расходных материалов в сентябре было около ста. Итак, заявка проверена и подтверждена. Идем дальше.

Шаг 2. Выбор поставщика Здесь сотрудники департамента опираются на несколько пунктов: цена, надежность поставщика и сроки поставки. Фонд старается заключать договоры напрямую с производителями лекарств/оборудования или с крупными фармацевтическими компаниями. Во-первых, это надежно, во-вторых, именно они обычно дают лучшие цены, что позволяет максимально эффективно расходовать средства. В каких случаях стоимость лекарства отходит на второй план? Только если действовать надо быстро: скажем, ребенок в реанимации и нет времени ждать. Сотрудники департамента медицинских программ постоянно находятся на связи с поставщиками. Это очень важно: фонд может вовремя узнать, что то или иное лекарство оказалось в дефектуре (временно отсутствует на рынке — прим. ред.). В таких ситуациях многие поставщики принимают от фонда гарантийные письма на резервирование препарата. Это позволяет обеспечивать детей лекарствами вовремя и без перерывов. Поставщик найден, что дальше?