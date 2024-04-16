Вместе с героями книги Мариам Орлянской «Мой солнечный лучик»: в гости к маленьким пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева пришли РисОК и ГрЕчечка, а также любимый всеми детьми фиксик по имени Нолик.
«Привет, мой друг! Я написала эту книгу специально для тебя», — обратилась к собравшимся в больничной игровой Мариам Орлянская. В клинику писательница приехать не смогла, но связалась с ребятами по видеосвязи.
Мариам не смогла приехать в клинику, но общалась со зрителями по видео
Фото: Юлия Ласкорунская
«Это мой солнечный лучик для тебя в любую дождливую погоду. И сегодня книга приехала к тебе с замечательными людьми. Они совсем не актеры и делают этот спектакль от сердца, от своей большой души!»
Мариам читала книгу, а на импровизированной сцене с детьми взаимодействовали главные герои повествования: РисОК и ГрЕчечка. Они отправились в удивительное путешествие по снам, гуляли за пределами своей тарелки, из которой раньше никогда не выбирались, делали ангелов из соли, катались с половника, как с горки, вдохновляли друг друга на достижение новых целей, находили друзей и обнимались все вместе.
Фото: Юлия Ласкорунская
Когда спектакль закончился и в игровую Центра Рогачева заглянул фиксик по имени Нолик, дети закричали от радости. Персонаж мультфильма развлек ребят веселыми играми и чудесным шоу с мыльными пузырями. Нолик показывал настоящее волшебство, и дети были в таком восторге, что не могли сидеть на месте: кричали, смеялись, хлопали в ладоши и ловили летающие по залу пузыри. После шоу гости подарили ребятам небольшие подарки и сфотографировались со всеми желающими.
От всего сердца благодарим Мариам Орлянскую за ее светлую книгу, а команду волонтеров-энтузиастов «Свет Созидания» за Социальный проект «Светлый Сердца» при «Институте Непрерывного Развития» — за спектакль, сыгранный от всего сердца, и чудесное шоу с мыльными пузырями. Вы помогли детям отправиться в другой мир, искренне повеселиться и на время забыть про все проблемы и невзгоды. Огромное вам спасибо, и знайте — ребята очень ждут вас снова!
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Путешествие по снам
Вместе с героями книги Мариам Орлянской «Мой солнечный лучик»: в гости к маленьким пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева пришли РисОК и ГрЕчечка, а также любимый всеми детьми фиксик по имени Нолик.
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