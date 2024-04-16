Вместе с героями книги Мариам Орлянской «Мой солнечный лучик»: в гости к маленьким пациентам Центра имени Дмитрия Рогачева пришли РисОК и ГрЕчечка, а также любимый всеми детьми фиксик по имени Нолик.

«Привет, мой друг! Я написала эту книгу специально для тебя», — обратилась к собравшимся в больничной игровой Мариам Орлянская. В клинику писательница приехать не смогла, но связалась с ребятами по видеосвязи.

Мариам не смогла приехать в клинику, но общалась со зрителями по видео Фото: Юлия Ласкорунская

«Это мой солнечный лучик для тебя в любую дождливую погоду. И сегодня книга приехала к тебе с замечательными людьми. Они совсем не актеры и делают этот спектакль от сердца, от своей большой души!» Мариам читала книгу, а на импровизированной сцене с детьми взаимодействовали главные герои повествования: РисОК и ГрЕчечка. Они отправились в удивительное путешествие по снам, гуляли за пределами своей тарелки, из которой раньше никогда не выбирались, делали ангелов из соли, катались с половника, как с горки, вдохновляли друг друга на достижение новых целей, находили друзей и обнимались все вместе.

Чудеса с мыльными пузырями от Нолика Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 4