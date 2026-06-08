Legal Run: беги, улыбайся, помогай

Подводим итоги 13-го благотворительного забега юристов Legal Run, который в этом году прошел с 18 апреля по 27 июня в 26 городах России и других стран и объединил более 5000 юристов и их друзей.

Как всегда начинаем с географии забегов: в этом году к Legal Run присоединился Якутск, а Краснодар возобновил участие (впервые с 2018 года). 25 апреля забеги прошли сразу в трех городах: Воронеже, Лимасоле (Кипр) и Белграде (Сербия). 2 мая серию международных стартов продолжил Дубай (ОАЭ), затем забеги проходили в Калининграде, Волгограде, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Мурманске, Екатеринбургк, Благовещенске, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Казани, Самаре и других городах. А 4 июля состоится самый последний старт в формате флешмоба в Амстердаме (Нидерланды).

Парк Мещерский, Московский забег Фото: Legal Run

6 июня старты состоялись одновременно в шести городах: Москве, Ижевске, Ростове-на-Дону, Саратове, Новосибирске и Тюмени. Главной и самой масштабной площадкой традиционно стала Москва. В Мещерском парке собралось рекордное количество участников — 1500 спортсменов-юристов в возрасте от 18 до 60 лет плюс не менее 1500 близких, друзей и коллег, которые активно болели за бегунов.

12 092 888 рублей в поддержку подопечных «Подари жизнь»

На открытии мероприятия выступали известные артисты: певец и попечитель фонда «Подари жизнь» Марк Тишман, легендарная группа «БИС», перкуссионный коллектив BaraBand, группа поддержки Eclipse, DJ Den и многие другие.

«БИС» и Марк Тишман Фото: Legal Run

«Меня вдохновляет, когда такое количество людей — людей не праздных, а тех, которые работают и занимаются важными делами, — находят время и собираются все вместе. Это самое классное, что может быть в жизни, — когда ты и себя развиваешь, и приносишь пользу тем, кто нуждается в помощи», — отметил Марк Тишман. Кроме того, в забеге впервые участвовали друзья фонда «Подари жизнь» российские блогеры-миллионники Андрей Глазунов и Павел Осадчий. Они пробежали дистанцию 5 километров вместе с другими спортсменами и остались искренне впечатлены идеей и масштабом события. Спортивную разминку в этот раз провел Александр Панжинский, заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года и участник шоу «Титаны».

Калининград Фото: Legal Run 1 из 7

Краснодар Фото: Legal Run