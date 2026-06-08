Legal Run: беги, улыбайся, помогай

Подводим итоги 13-го благотворительного забега юристов Legal Run, который в этом году прошел с 18 апреля по 27 июня в 26 городах России и других стран и объединил более 5000 юристов и их друзей.
Как всегда начинаем с географии забегов: в этом году к Legal Run присоединился Якутск, а Краснодар возобновил участие (впервые с 2018 года). 25 апреля забеги прошли сразу в трех городах: Воронеже, Лимасоле (Кипр) и Белграде (Сербия). 2 мая серию международных стартов продолжил Дубай (ОАЭ), затем забеги проходили в Калининграде, Волгограде, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Мурманске, Екатеринбургк, Благовещенске, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Казани, Самаре и других городах. А 4 июля состоится самый последний старт в формате флешмоба в Амстердаме (Нидерланды).
Парк Мещерский, Московский забег
Фото: Legal Run
6 июня старты состоялись одновременно в шести городах: Москве, Ижевске, Ростове-на-Дону, Саратове, Новосибирске и Тюмени. Главной и самой масштабной площадкой традиционно стала Москва. В Мещерском парке собралось рекордное количество участников — 1500 спортсменов-юристов в возрасте от 18 до 60 лет плюс не менее 1500 близких, друзей и коллег, которые активно болели за бегунов.
12 092 888 рублей
в поддержку подопечных «Подари жизнь»
На открытии мероприятия выступали известные артисты: певец и попечитель фонда «Подари жизнь» Марк Тишман, легендарная группа «БИС», перкуссионный коллектив BaraBand, группа поддержки Eclipse, DJ Den и многие другие.
«БИС» и Марк Тишман
Фото: Legal Run
«Меня вдохновляет, когда такое количество людей — людей не праздных, а тех, которые работают и занимаются важными делами, — находят время и собираются все вместе. Это самое классное, что может быть в жизни, — когда ты и себя развиваешь, и приносишь пользу тем, кто нуждается в помощи», — отметил Марк Тишман.
Кроме того, в забеге впервые участвовали друзья фонда «Подари жизнь» российские блогеры-миллионники Андрей Глазунов и Павел Осадчий. Они пробежали дистанцию 5 километров вместе с другими спортсменами и остались искренне впечатлены идеей и масштабом события. Спортивную разминку в этот раз провел Александр Панжинский, заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года и участник шоу «Титаны».
Фото: Legal Run
В этом году Legal Run собрал для «Подари жизнь» 12 092 888 рублей, благодаря этому помощь получили 25 подопечных фонда:
Владислав Штанов (Орел), Саша Комаров (Североморск), Ангелина Рожина (Пенза), Алина Алексеева (Краснодарский край), Денис Серов (Костромская область), Полина Глызина (Ярославль), Миша Путилин (Балашиха), Дарья Кириллова (Республика Бурятия), Кирилл Иванько (Челябинск), Михаил Мещеряков (Рязанская область), Ярослав Шепаев (Кузнецк), Тимур Васильев (Башкортостан), Эльнур Абдуллаев (Новосибирск), Андрей Сигаев (Кузбасс), Муслим Тетуев (Карачаево‑Черкесская Республика), Артем Кирик (Брянская область), Кира Калинина (Владимир), Арина Казепина (Смоленск), Роберт Рубаев (Владикавказ), Анастасия Яковлева (Москва), Максим Легошин (Нижний Новгород), Егор Семов (Наро‑Фоминск), Алиса Аникина (Московская область), Абдулахад Химатзода (Таджикистан) и Виталий Кравченко (Староигнатьевка).
Краснодар
Фото: Legal Run
«Legal Run — удивительно душевное, семейное событие. Здесь все свои, многие знают друг друга годами, приходят с семьями, детьми, собаками — и именно в этой потрясающей атмосфере его главная ценность. Legal Run должен развиваться не только в Москве, но и в регионах. Наша большая цель — чтобы с каждым годом появлялось больше городов, в которых проходят забеги Legal Run. Будем работать над этим. А пока до встречи в следующем году», — подвел итоги Андрей Корельский, основатель Legal Run, управляющий партнер адвокатского бюро «КИАП».
Спасибо всем, кто организовывал забеги, стартовал, бежал, финишировал, участвовал душой и сердцем и, конечно, помогал детям!
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Новости
Legal Run: беги, улыбайся, помогай
Подводим итоги 13-го благотворительного забега юристов Legal Run, который в этом году прошел с 18 апреля по 27 июня в 26 городах России и других стран и объединил более 5000 юристов и их друзей.
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